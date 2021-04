Life

“Η Φάρμα”: Σάββατο με... αγώνα ασυλίας, έπαθλο και αποχώρηση!

Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο... Ποιος θα αντέξει, ποιος θα αποχωρήσει; Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο;

Την 6η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ποιος θα κερδίσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΣΥΛΙΑΣ;

Ποιος θα είναι ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

Θα προλάβουν οι παίκτες να ολοκληρώσουν την ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή θα χάσουν το ΕΠΑΘΛΟ;

Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ;

Σε αυτή τη Φάρμα, όλα παίζονται.



Η καθημερινότητα μακριά από την πόλη και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι απαιτητικές αγροτικές εργασίες, τα δύσκολα αγωνίσματα, η συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικότητες, η αντοχή, τα όρια, η επιβίωση, η παραμονή.



Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο.

Ποιος θα αντέξει, ποιος θα αποχωρήσει;



«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1



