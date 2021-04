Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τις πινακίδες κυκλοφορίας και τα τέλη.

Τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, που έχουν καταθέσει στην εφορία, μπορούν να πάρουν πίσω οι ιδιοκτήτες τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με το μήνα χωρίς πέναλτι. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Με την ίδια τροπολογία απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή του ενοικίου Απριλίου οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Προβλέπεται και για το έτος 2021 (ίσχυε ήδη για τα έτη 2018 - 2020):

Η κατ' εξαίρεση δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα ποσοστά τελών σε αναλογία με τους μήνες, για τους οποίους γίνεται η άρση ακινησίας, αντί της καταβολής του συνόλου των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, που κατά κανόνα ισχύει. Ορίζεται ότι διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται γι΄αυτό, ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Η υποχρέωση καταβολής κατ’ αναλογία των τελών κυκλοφορίας, για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους και όχι το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση άρσης της αναγκαστικής ακινησίας οχήματος.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι φέτος κατατέθηκαν ηλεκτρονικά οι πινακίδες κυκλοφορίας για πάνω από 130.000 οχήματα.

Παραδείγματα

Με βάση τη ρύθμιση, ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.000 κυβικών το οποίο επιβαρύνεται κανονικά με ετήσια τέλη 690 ευρώ, που θα θελήσει να βάλει ξανά τις πινακίδες κυκλοφορίας στο αυτοκίνητό του για διάστημα δυο μηνών (Ιούλιο και Αύγουστο) θα επιβαρυνθεί με τέλη 115 ευρώ ( 2 μήνες από 57,5 ευρώ ο καθένας).

Αντίστοιχα αν ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.400 κυβικών με ετήσια τέλη 920 ευρώ θελήσει να «πάρει πίσω» τις πινακίδες του για το διάστημα Ιουλίου - Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβάλλει 459,6 ευρώ (76,6 ευρώ για έξι μήνες).

2. Μηδενικά ενοίκια Απριλίου: Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Απρίλιο του 2021 (ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο), οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α.

3. Πρόστιμα παραβίασης μέτρων προστασίας: Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού. Ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον της εισφοράς προς τον ΟΓΑ που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Σημειώνεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Τροχαία αναζητά στοιχεία για θύμα τροχαίου δυστυχήματος

Κυψέλη – επίθεση με καυστικό υγρό: δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον συλληφθέντα

Γώγος για κορονοϊό: δύσκολο να επιτραπούν οι μετακινήσεις για Πάσχα