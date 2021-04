Κόσμος

Πρίγκιπας Φίλιππος: η κηδεία του Δούκα του Εδιμβούργου

Η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου στο παρεκκλήσι του Πύργου του Ουίνδσορ. Το τελετουργικό, οι καλεσμένοι και οι ενδυμασίες.

Η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου της Βρετανίας, του συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ Β' ο οποίος απεβίωσε στις 9 Απριλίου σε ηλικία 99 ετών, τελέστηκε στο παρεκκλήσι του Πύργου του Ουίνδσορ.

Είχε σχεδιαστεί στις λεπτομέρειές της με βάση τις προσωπικές επιθυμίες του ίδιου του πρίγκιπα, ο οποίος έφερε τον τίτλο του Δούκα του Εδιμβούργου.

Ωστόσο η τελετή χρειάσθηκε να περιορισθεί εξαιτίας της COVID-19. Δεν υπήρχε πρόσβαση για το κοινό ούτε δημόσιες πομπές και ολόκληρη η τελετή της κηδείας έλαβε χώρα μέσα στο κτήμα του Πύργου του Ουίνδσορ.

Η τελετή της κηδείας άρχισε με ενός λεπτού σιγή σε όλη τη χώρα. Στο τέλος της τελετής ο Φίλιππος ενταφιάστηκε στη Βασιλική Κρύπτη του παρεκκλησιού.

Μόνο 30 άνθρωποι ήταν παρόντες στην κηδεία λόγω των κανονισμών που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της COVID-19. Η βασίλισσα, όλα τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, περιλαμβανομένων των εγγονών του δούκα, και μέλη της οικογένειας του πρίγκιπα Φιλίππου, μεταξύ των οποίων ο Μπέρνχαρντ, ο Κληρονομικός Πρίγκιπας του Μπάντεν, και ο πρίγκιπας Φίλιππος του Χοενλόε-Λάνγκενμπουργκ.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας φορούσαν επίσημη πρωινή ενδυμασία με παράσημα και όχι στολές.

Μια μικρή τετραμελής χορωδία τραγούδησε μουσικά κομμάτια που είχε επιλέξει ο πρίγκιπας πριν από τον θάνατό του, χωρίς συνοδεία από το εκκλησίασμα. Η βασίλισσα καθόταν μόνη της στη διάρκεια της τελετής.

