Αθλητικά

Στέφανος Tσιτσιπάς: εύκολα στον τελικό του Μόντε Κάρλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Τσιτσιπάς έκανε εντυπωσιακό ματς στον ημιτελικό του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Βρετανού, Ντάνιελ Εβανς, στο Court Rainier III, στον ημιτελικό του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο, και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό, όπου θα διεκδικήσει το πρώτο του τρόπαιο Masters 1000.

Ο Ελληνας σταρ επικράτησε του Εβανς, ο οποίος υποχρέωσε προχθές τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην πρώτη φετινή ήττα του, με 6-2 και 6-1 και θα αντιμετωπίσει στον τελικό το νικητή του άλλου σημερινού ημιτελικού, μεταξύ του Αντρέι Ρούμπλεφ, οποίος απέκλεισε τον Ράφα Ναδάλ, και του Κάσπερ Ρουντ.

O Τσιτσιπάς έκανε ένα εντυπωσιακό ματς και σταμάτησε στους 21 winners πόντους, με μόλις 13 αβίαστα λάθη. Αντίθετα, δεν μπόρεσε να κάνει το παιχνίδι του ο Eβανς, που βγήκε τελείως εκτός ρυθμού από τον ανώτερο αντίπαλο του, βγάζοντας μόνο 8 winners και φτάνοντας τα 20 αβίαστα λάθη.

Ο 23χρονος πρωταθλητής, No 5 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά την ήττα από τον Ράφαελ Ναδάλ στο Rogers Cup 2018 και τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη Μαδρίτη το 2019, θα προσπαθήσει να εκπληρώσει ένα μεγάλο του στόχο με την κατάκτηση του πρώτου ATP 1000 στην καριέρα του. Αυτός θα είναι ο 14ος τελικός για τον Τσιτσιπά στο ATP Tour, διεκδικώντας τον 6ο και δεύτερο σημαντικότερο τίτλο του, μετά το ATP Finals το 2019.

Ειδήσεις σήμερα:

Live - Πρίγκιπας Φίλιππος: η κηδεία του Δούκα του Εδιμβούργου

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

“Γειτονιές στο πιάτο”: το Μετς και δύο ξεχωριστές συνταγές (εικόνες)