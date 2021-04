Πολιτική

Βαρβιτσιώτης: Η Τουρκία να αποδείξει ότι σέβεται το Διεθνές Δίκαιο

"Το μήνυμα που στέλνει πλέον η Ευρώπη είναι σαφές: αν η Τουρκία θέλει να έχει μια λειτουργική σχέση μαζί της, θα πρέπει να συνεργαστεί, να αποδείξει ότι ασπάζεται τις αξίες της και, φυσικά, ότι σέβεται όχι απλώς το πρωτόκολλο, αλλά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Διεθνές Δίκαιο", σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Παρασκήνιο".

Ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογραμμίζει πως η Ελλάδα έχει δηλώσει επανειλημμένως σε όλους τους τόνους, ότι υπάρχει μία και μόνη διαφορά προς επίλυση, αυτή της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών. "Εμείς πιστεύουμε στη διπλωματία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται άλλωστε και η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογό του στην 'Αγκυρα", αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός, επισημαίνοντας όμως ότι "έχουμε όμως καταστήσει σαφές ότι δεν υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές μας". "Η Ελλάδα μιλάει την ίδια γλώσσα, τη γλώσσα της αλήθειας παντού και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό", υπογραμμίζει και προσθέτει: "Όσο η Τουρκία μένει στο τραπέζι των συζητήσεων και δέχεται πιέσεις και από τον ευρωπαϊκό και διεθνή παράγοντα, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι ούτε προς το δικό της συμφέρον να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στη περιοχή".

Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι για τον Τούρκο πρόεδρο, ο κ. Βαρβιτσιώτης επισημαίνει ότι "φάνεται ότι κάποιοι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν έχουν πλέον την ίδια ανεκτικότητα που είχαν μέχρι πρόσφατα απέναντι σε κάποια γεγονότα στην Τουρκία". "Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πρωτίστως ένα σύνολο αρχών και αξιών με ιδιαίτερη ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου", ξεκαθαρίζει.

Αναφερόμενος στο sofa-gate, ο κ. Βαρβιτσιώτης το χαρακτηρίζει "μια αμήχανη και δυσάρεστη εικόνα, που ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά άλλων ενεργειών της Τουρκίας, που προκαλούν ανησυχία σε όλους τους Ευρωπαίους, όπως η αποχώρησή της από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των γυναικών" και σημειώνει πως "υπάρχει διάχυτη επιφυλακτικότητα, αν όχι καχυποψία".

Όσον αφορά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρώμη , όπου είχε συνομιλίες με τον υφυπουργό Προεδρίας, αρμόδιο για ευρωπαϊκά θέματα Βιντσέντσο Αμέντολα και την υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας Λουτσιάνα Λαμορτζέζε ο κ. Βαρβιτσιώτης σημειώνει: «Με την Ιταλία μας συνδέουν πολλά. Έχουμε κοινό όραμα για μία πιο ισχυρή και φιλόδοξη Ευρώπη, που θα βασίζεται στη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Με την Ιταλία μοιραζόμαστε κοινές θέσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή ατζέντα».

Τέλος, αναφορικά με το ταξίδι του πρωθυπουργού στη Λιβύη ο αναπληρωτής υπουργός σημειώνει ότι έγινε κατανοητό ότι η Ελλάδα δε γίνεται να αποκλειστεί από τη συζήτηση για τη χάραξη των θαλάσσιων ζωνών της περιοχής. "Η Ελλάδα μπορεί όχι μόνο να συνδράμει στην πολιτική, διπλωματική και οικονομική ανασυγκρότηση της Λιβύης, αλλά, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί και να επηρεάσει την ευρωπαϊκή στάση απέναντι της, όπως γνωρίζουν καλά και οι Λίβυοι γείτονές μας", ξεκαθαρίζει.

