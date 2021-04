Κόσμος

Κηδεία πρίγκιπα Φιλίππου: Ουίλιαμ και Χάρι σε απόσταση...

Γιατί δεν ακολούθησαν την πομπή δίπλα, δίπλα και ποιος είναι ο άνδρας που ορίστηκε από τη βασίλισσα να κάθεται ανάμεσά τους;

Η κηδεία του παππού τους, του πρίγκιπα Φιλίππου, του Δούκα του Εδιμβούργου, τους έκανε να συναντηθούν ξανά για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Ο λόγος για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπας Χάρι, που παρά τον κοινό τους πόνο, δεν περπάτησαν μαζί κατά τη διάρκεια της τελετής.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσαν στα επίσημα σχέδιά τους για την κηδεία ότι ο Πίτερ Φίλιπς, γιος της πριγκίπισσας Άννας, θα περπατήσει μεταξύ των αδελφών κατά τη διάρκεια της πομπής στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίντσορ.

Οι αξιωματούχοι του παλατιού δεν έδωσαν καμία περαιτέρω εξήγηση για αυτήν τη ρύθμιση, αν και η βασίλισσα Ελισάβετ Β 'υπέγραψε τα τελικά σχέδια της κηδείας.

Ο μοναδικός γιος της πριγκίπισσας Άννας είχε στενό δεσμό με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων άλλων περιπτώσεων πένθους.

