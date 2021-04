Κηδεία Πρίγκιπα Φιλίππου: “αντίο” με τιμές στον “παππού του βρετανικού έθνους”

Κόσμος

Ο πρίγκιπας Φίλιππος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία σε μία λιτή τελετή με όλες τις τιμές. Η ελληνική σημαία, το Land Rover και η συγκινητική φωτογραφία.

Τον “παππού του έθνους” τους αποχαιρέτησαν σήμερα οι Βρετανοί. Ο πρίγκιπας Φίλιππος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο παρεκκλήσι του κάστρου Ουίνδσορ, σε μία λιτή τελετή με όλες τις τιμές. Λόγω πανδημίας, παρόντες ήταν μόνο η σύζυγός του, βασίλισσα Ελισάβετ και άλλοι 29 προσκεκλημένοι.

O πυροβολισμός από τον ανατολικό κήπο του κάστρου Ουίνδορ σήμαναν λίγο μετά τις 17:00 την έναρξη για ενός λεπτού σιγή, σε όλη τη Βρετανία, που είπε το ύστατο "γεια" με τιμές στον σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπα Φίλιππο.

Παρουσία μόλις 30 ατόμων, κυρίως μελών της βασιλικής οικογένειας, λόγω πανδημίας, έγινε στη συνέχεια η κηδεία του, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Σχεδιάστηκε στις λεπτομέρειές της, με βάση τις προσωπικές επιθυμίες του εκλιπόντος.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι φορούσαν προστατευτικές μάσκες, ενώ η Βασίλισσα καθόταν μόνη. Οι άνδρες δεν φορούσαν στρατιωτικές στολές, μετά από εντολή της, αλλά επίσημο πρωινό ένδυμα, με τα παράσημά τους. Τιμητικό άγημα πυροβόλησε ανά λεπτό και ήχησαν οι καμπάνες, καθώς η πομπή έφθασε στο παρεκκλήσι.

Τα παιδιά του Φιλίππου, ο πρίγκιπας Κάρολος, η πριγκίπισσα Άννα, ο πρίγκιπας Ανδρέας και ο πρίγκιπας Εδουάρδος, ηγήθηκαν αυτής, ενώ πιο πίσω ακολουθούσαν οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, που όμως δεν βρίσκονταν πλάι πλάι, καθώς χωρίζονταν από τον ξάδερφό τους, Πίτερ Φίλιπς.

Tη σορό του δούκα του Εδιμβούργου μετέφερε ένα Land Rover, στο σχεδιασμό του οποίου είχε συμβάλλει και ο ίδιος ο Φίλιππος. Στη σημαία, που τύλιγε το φέρετρο, υπήρχε και ο λευκός σταυρός της ελληνικής σημαίας, τιμώντας την καταγωγή του -γεννημένου στην Κέρκυρα- εκλιπόντος πρίγκιπα.

Στρατιωτικά αγήματα απέδιδαν τιμές, ενώ γκάιντες έπαιζαν πένθιμα εμβατήρια. H σορός του Φιλίππου ενταφιάστηκε στη βασιλική κρύπτη στο παρεκκλήσι του Αγιου Γεωργίου.

Ο βρετανικός Τύπος κυκλοφόρησε σήμερα με μια συγκινητική φωτογραφία, την οποια μοιράστηκε η βασίλισσα, αποχαιρετώντας για τελευταία φορά, τον πιστο της συντροφο εδω και 73 χρόνια. Την είχε τραβηξει η κόμισσα του Έσσεξ το 2003 σε μία απόδραση του βασιλικου ζευγους στην εξοχή.





