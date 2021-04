Αθλητικά

Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης: “Ανάσαναν” οι Αγρινιώτες

Ένα αυτογκόλ έκρινε υπέρ της ομάδας του Δέλλα την αναμέτρηση στο Αγρίνιο.

Νέα δεδομένα στη μάχη της παραμονής στη Super League δημιουργήθηκαν στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός επικράτησε 1-0 του Απόλλωνα Σμύρνης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, χάρη σε ένα αυτογκόλ του Λισγάρα στο 84΄, και «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση της κατάταξης. Τα «καναρίνια» ανέβηκαν στους 24 βαθμούς, έναν παραπάνω από την ΑΕΛ, που όμως έχει ένα ματς λιγότερο (παίζει τη Δευτέρα 19/4 με τη Λαμία), αλλά και μόλις έναν βαθμό πίσω από τον ΟΦΗ.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν το μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο κι αυτό ήταν φανερό απο την αρχή, τόσο επειδή πήραν την πρωτοβουλία, όσο και λόγω του άγχους που κυριαρχούσε στις κινήσεις τους.

Με εξαίρεση ένα άστοχο σουτ του Μεντόσα από καλή θέση στο 3ο λεπτό, το α΄ ημίχρονο δεν είχε φάσεις, ενώ ένα γκολ των φιλοξενούμενων με τον Μπεντινέλι ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Ανάλογα κακή εικόνα είχε και το β΄ μέρος, όπου σταδιακά ο Απόλλων ισορρόπησε και πλησίασε το γκολ στο 82΄, όμως ο Κνετ απέκρουσε το δυνατό σουτ του Μπεντινέλι από πολύ πλάγια θέση.

Η φάση που έκρινε τον αγώνα σημειώθηκε στο 84ο λεπτό. Ο Παναιτωλικός βγήκε στην αντεπίθεση, ο Ντάλσιο έβγαλε ωραία σέντρα από αριστερά για τον αμαρκάριστο Ματσόλα, την κεφαλιά του οποίου απέκρουσε δύσκολα ο Βέρχουλστ. Η μπάλα όμως πήρε περίεργη τροχιά και ο Λισγάρας, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έβαλε άτσαλα το πόδι του και την έσπρωξε στα δίχτυα.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Ντίας (81΄ Καρέλης), Αριγίμπι (63΄ Μπαρμπόσα), Ντουάρτε, Περέιρα (63΄ Ντάλσιο), Μανθάτης, Βέργος (63΄ Ματσόλα), Μεντόσα, Τσόσαλιτς (34΄ Καρασαλίδης), Κωνσταντόπουλος, Εντινγκά

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μάκης Χάβος): Βέρχουλστ, Χουχούμης, Λισγάρας, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Κολ (88΄ Ρώσση), Ιωαννίδης (66΄ Ιωαννίδης), Μπεντινέλι, Σλίβκα, Φερνάντεζ (78΄ Μουνιέ), Φατιόν

