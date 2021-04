Κοινωνία

Παιδιά εγκαταλείπουν τους γονείς τους σε νοσοκομεία

Σοκάρουν τα στοιχεία από τις κλήσεις ηλικιωμένων για βοήθεια στο Silver Alert.

Σοκάρουν τα στοιχεία για παραμέληση και κακοποίηση ηλικιωμένων από συγγενείς τους μέσα στους μήνες της καραντίνας. Ήδη τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά παραμέλησης και εγκατάλειψης τους αυξάνονται.

Από το σύνολο των κλήσεων στη γραμμή ζωής του Silver Alert το 2019, 32% αφορούσαν σε καταγγελίες για παραμέληση και εγκατάλειψη ατόμων της 3ης ηλικίας, 21% για οικονομική εκμετάλλευση ηλικιωμένων από μέλη της ίδιας τους της οικογένειας , αντίστοιχο ποσοστό για ψυχολογική και σωματική βία , ενώ 1% των κλήσεων αφορούσε στην σεξουαλική κακοποίηση ηλικιωμένου από συγγενή του.



Σοκάρουν και οι ιστορίες ηλικιωμένων γονέων που εγκαταλείφθηκαν από τα ίδια τους τα παιδιά σε νοσοκομεία της χώρας .



"Ηλικιωμένη είχε 3 παιδιά, δεν την επισκέφτηκαν ποτέ, δεν πήραν να την πάρουν από το νοσοκομείο. Και ενώ η κοινωνική υπηρεσία έκανε το παν για να βρει μονάδα φροντίδας να την εντάξει, τα 3 παιδιά της δεν ενήργησαν ποτέ για να μπει η ηλικίμένη σε μονάδα φροντίδας. Τελικά, πρεπει να σας πω ότι η ηλικιωμένη κατέληξε να ζει στο νοσοκομείο", επισημαίνει η Καλομοίρα Μπαζελλί, κοινωνιολόγος γραμμής ζωής ΑΛΕΡΤ

Ενδεικτικά , σε κάθε γενική εφημερία του Ασκληπιείου Νοσοκομείου στην Βούλα 2 με 3 άτομα της 3ης ηλικίας θα εγκαταλειφθούν από την οικογένειά τους στα επείγοντα και θα εξαφανιστούν από την ζωή τους.



"Σε κάθε εφημερία του νοσοκομείου προσέρχοτναι κατά μέσο όρο 2-3 ηλικιωμένοι και μετά εγκαταλείπονται. Εγκαταλείπονται από τους οικείους και μετά αρνούτναι να έρθουν να τους παραλάβουν γιατί δεν έχουν τα οικονονικά είτε γιατί οι γονείς τους πάσχουν από ανιάτη ασθένεια. Είναι ένα φαινόμεο που και λόγο της υγειονικής κρίσης έχει αυξηθεί επικίνδυνα", σημειώνει ο Αιμιλιος Βουλγαράκης , αναπλ. διοικητής ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας



Πλέον το ζήτημα είναι τόσο συχνό που τα νοσοκομεία της χώρας παλεύουν να αναπτύξουν ένα δίκτυο προστασίας τους, ώστε οι ηλικιωμένοι που εγκαταλείφτηκαν να βρουν στέγη σε μονάδες φιλοξενίας



"Το τελευταίο περιστατικό ήταν μια κυρία που ήρθε στο γηροκομείο αθηνών η οποία αν δεν την δεχόμασταν , δεν είχε που να πάει, το νοσοκομέιο δεν μπορούε να την περιθάλψει και η γυναίκα θα έμεινε στους δρόμους… Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, γιατί οι γονείς είναι η μεγαλύτερη αξία στον άνρθωπο", υπογραμμίζει ο Ζώης Κολιός, πρ. προσωρινής διοίκησης Γηροκομείου Αθηνών.

