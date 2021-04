Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: προσεκτικά σχεδιασμένο το χτύπημα - άφαντη η μηχανή

Μυστήριο παραμένει η ταυτότητα των δραστών, ενώ άφαντη είναι η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Έναν τεράστιο όγκο δεδομένων έχουν να αναλύσουν οι ερευνητές της Ασφάλειας, που προσπαθούν να εξιχνιάσουν τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Πού κατέληξαν οι εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάζ με τη μοτοσικλέτα και τί έκαναν από εκείνο το σημείο και μετά. Αυτό είναι το ερώτημα, που παραμένει για τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς ακόμα το σκούτερ δεν έχει εντοπιστεί, παρά τις προσπάθειές τους. Ήδη έχουν ελέγξει περισσότερες από τριάντα πληροφορίες για δίκυκλα αυτού του τύπου, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

“Το γεγονός ότι τόσα 24ωρα μετά δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε τη μοτοσικλέτα των δραστών είναι ένα δείγμα της οργάνωσης, που είχε προηγηθεί. Το συγκεκριμένο χτύπημα είναι προσεκτικά σχεδιασμένο, κάτι που απαιτούσε χρόνο και έρευνα από την πλευρά των δραστών. Τίποτα δεν άφησαν στην τύχη τους. Εμείς, όμως, συνεχίζουμε να αναζητούμε το λάθος τους” αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ βλέπουν ξανά και ξανά τα περισσότερα από εκατό βίντεο, τα οποία έχουν συγκεντρώσει. Πρόκειται για εικόνες από κάμερες ασφαλείας τόσο της περιοχής της δολοφονίας όσο και από τη διαδρομή, που ακολούθησε ο δημοσιογράφος πηγαίνοντας στο σπίτι του στον Άλιμο. Από την προσεκτική ανάλυση των βίντεο, πιστεύουν πως έχουν να κάνουν με άνδρες ύψους 1,70 έως 1,80 με κανονική σωματοδομή. Ενώ άγνωστο παραμένει εάν ήρθαν από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να εκτελέσουν τον Γιώργο Καραϊβάζ.

Το κινητό τηλέφωνο και ο υπολογιστής του Γιώργου Καραϊβάζ βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στο μικροσκόπιο των ερευνητών της Ασφάλειας που αναζητούν απαντήσεις και σε αναρτήσεις του δημοσιογράφου.

“Η ζωή είναι ένας απροσδιόριστης μορφής και τροχιάς κύκλος. Μέσω δύο ατόμων (σ.σ. από τον ποινικό χώρο) γνώρισα πολύ καλά την παιδιάστικα αφελή μέχρι τότε προσέγγιση μου, στο πως λειτουργεί το σύστημα. Μεγαλοειχειρηματίες, πολιτικοί, δημοσιογραφικά μεγαλοστελέχη, εκκλησία, αστυνομία, δικαιοσύνη, κακοποιοί. Περιπεπλεγμένοι σ’ ένα κύκλο δυναστείας και καταδυνάστευσης των αφελών ρομαντικών οδοιπόρων -κατά παράφραση του Ρουσσώ- που εν πολλοίς συγκροτούν το μεγάλο κοινωνικό στρώμα. Ένας κύκλος που όλοι γνωρίζουν όλους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η κυκλοφορία και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος” είχε γράψει ο δημοσιογράφος.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί πιστεύουν ότι η άκρη του νήματος κρύβεται μήνες πίσω από τη δολοφονία.

