Ισχυρός σεισμός ανάμεσα σε Κω και Τήλο

Στους ρυθμούς των Ρίχτερ ξανά η θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο δύο νησιά.

Νέος ισχυρός σεισμός ανάμεσα στην Κω και την Τήλο, σημειώθηκε στις 21:08, το βράδυ του Σαββάτου.

Πρόκειται για σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 18 χλμ νότια της Νισύρου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 13,9 χλμ.

Η σεισμική ακολουθία συνεχίζεται στην περιοχή μετά τα 5,2 Ρίχτερ της περασμένης Τρίτης, 13 Απριλίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι νέα σεισμική δόνηση με μέγεθος 4 Ρίχτερ έγινε αισθητή στις 22:08, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της πόλης της Νισύρου.

