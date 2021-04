Παράξενα

Ελληνοτουρκική φιλία με φόντο ένα ελληνικό ζαχαροπλαστείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αδελφική φιλία ενός Έλληνα και ενός Τούρκου που "ζυμώθηκε" ανάμεσα σε τσουρέκια και πασχαλινά εδέσματα, στην Κωνσταντινούπολη μιας άλλης εποχής!

Του Ραφαήλ Καμπέρ

Μια πραγματική αδερφική φιλία που αψήφησε κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές. Αυτή του Τούρκου Φεμί Γιλντιράν και του Έλληνα ζαχαροπλάστη Γιώργου Φωτιάδη που, μαζί εργάστηκαν για δεκαετίες σε ζαχαροπλαστείο στην Κωνσταντινούπολη.

Το 1952 ο νεαρός Φεμί φεύγει από το πατρικό του και μαθαίνει την τέχνη της ζαχαροπλαστικής δίπλα στον Φωτιάδη. «Πήγα στο ζαχαροπλαστείο του Γιώργου Φωτιάδη και γίναμε οι καλύτεροι φίλοι για πάνω από μια δεκαετία. Ζούσε με τη μητέρα του, και η μητέρα του μας αγαπούσε τόσο πολύ, μου συμπεριφερόταν σαν να ήμουν γιός της» τονίζει στον ΑΝΤ1 ο Φεμί Γιλνιράν.

Η ειδικότητα του Φωτιάδη ήταν να φτιάχνει μαστιχωτό πασχαλινό τσουρέκι και, μαζί με τον Γιλντιράν προμήθευαν της χριστιανικές κοινότητες της πόλης με πασχαλινά εδέσματα τα οποία γινόντουσαν ανάρπαστα.

Όταν το 1964 η Τούρκικη κυβέρνηση έδιωξε χιλιάδες Έλληνες έφυγε από την Πόλη και ο Έλληνας ζαχαροπλάστης. Ο Φωτιάδης πούλησε την επιχείρηση του στον Φεμί αλλά η φιλία τους έμεινε ζωντανή.

«Επισκέφθηκα την Ελλάδα το 1996 όταν μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ήταν πολύ άρρωστος και ήθελε να με δει. Τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο. Έμεινα μαζί του για 20 μέρες, αλλά δυστυχώς μετά την επιστροφή μου στην Τουρκία, πέθανε» πρόσθεσε ο Φεμί Γιλνιράν.

Η σχέση του Φέμι με την Ελλάδα δεν σταματάει όμως εδώ, καθώς η εγγονή του ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη ως ψυχολόγος, ενώ μιλά και ελληνικά!

«Μεγάλωσα με ιστορίες ειδικά για το Γιώργο, πώς όλοι έδειχναν σεβασμό ο ένας στον άλλον, μεγάλωσαν τα παιδιά τους χωρίς να γνωρίζουν διακρίσεις, αλλά να γνωρίζουν αγάπη» δηλώνει η εγγονή του Φεμί, Σιμάι.

Το ζαχαροπλαστείο διευθύνεται πλέον από την κόρη του Φεμί που, με το τσουρέκι τους διατηρούν ζωντανό ακόμα το πασχαλινό πνεύμα στην κάποτε ελληνική συνοικία της Πόλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισχυρός σεισμός ανάμεσα σε Κω και Τήλο

Κηδεία Πρίγκιπα Φιλίππου: “αντίο” με τιμές στον “παππού του βρετανικού έθνους”

Δολοφονία Καραϊβάζ: προσεκτικά σχεδιασμένο το χτύπημα - άφαντη η μηχανή