Κηδεία Πρίγκιπα Φιλίππου: Χάρι και Ουίλιαμ αποχώρησαν μαζί

Πώς το τυπικό της τελετής τους κράτησε μακριά και πώς τελικά βρέθηκαν να αποχωρούν μαζί...

Η κηδεία του Πρίγκιπα Φιλίππου ολοκληρώθηκε. Το κλίμα ήταν αρκετά βαρύ, πένθιμο και λιτό, αφού αυτή ήταν η επιθυμία του Δούκα του Ενδιμβούργου.

Όπως είδαμε στη live μετάδοση της τελετής, κατά τη διάρκεια της πομπής από το Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου διέμενε με τη Βασίλισσα, μέχρι το ναό του Αγίου Γεωργίου, τα εγγόνια του, William και Harry περπατούσαν παράλληλα, αλλά ανάμεσά τους ήταν ο ξάδερφός τους.

Αυτό, εύλογα ερμηνεύτηκε από τα μέσα, ως οριστική ρήξη των δύο αντρών, ώστε να μη θέλουν να βρίσκονται δίπλα.

Ωστόσο, μετά το πέρας την τελετής, τα πράγματα άλλαξαν...

