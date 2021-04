Ζώδια

Ταρώ: Βοηθούν στη καταπολέμηση του άγχους και της κατάθλιψης; Τι λένε Αμερικανοί επιστήμονες

Οι κάρτες ταρώ είχαν πάντα βαθιές ρίζες σε ψυχολογικές εφαρμογές.

Τα ταρώ, εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι άκρως διαδεδομένα.

Σχεδόν όλοι διαθέτουν μια τράπουλα. Από το 2019, υπάρχουν περισσότεροι από 2.000 διαφορετικοί τύποι καρτών ταρώ προς πώληση, με θέματα και φιγούρες από τα Golden Girls έως τις «λογοτεχνικές μάγισσες», τις γιόγκα πόζες και άλλα.

Πολλές από αυτές τις τράπουλες σχεδιάστηκαν από ταλαντούχους καλλιτέχνες, γεγονός που τις καθιστά συλλεκτικές και εξαιρετικά Instagrammικές, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διακοσμητικό για το τραπεζάκι του σαλονιού σας. Δεν είναι περίεργο που το hashtag “#tarot” στο Instagram βρίσκεται επί του παρόντος στα 4,7 εκατομμύρια mentions και αυξάνεται.

Και τα ταρώ είναι εδώ για τη θεραπεία της κατάθλιψης και του άγχους.

