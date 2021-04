Αθλητικά

FA Cup: Πιστή η Τσέλσι στο “ραντεβού” του τελικού

Οι Λονδρέζοι νίκησαν την Μάντσεστερ Σίτι, στο Γουέμπλεϊ.



Η εξαιρετικά στημένη Τσέλσι του Τόμας Τούχελ νίκησε 1-0 τη Μάντσεστερ Σίτι στο Γουέμπλεϊ, στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Αγγλίας, και «έσβησε» το (ανεδαφικό, όπως το είχε χαρακτηρίσει ο Πεπ Γκουαρντιόλα) όνειρο των «πολιτών» για την κατάκτηση τεσσάρων τίτλων τη φετινή περίοδο.

Ο Λονδρέζοι όχι μόνο δεν φοβήθηκαν την σχεδόν βέβαιη πρωταθλήτρια Αγγλίας, αλλά ήταν καλύτεροι και σαφώς πιο επικίνδυνοι ως το 55ο λεπτό, οπότε ο Ζιγιέχ εκμεταλλεύθηκε την ασίστ του Βέρνερ και άνοιξε το σκορ.

Στη συνέχεια η Σίτι ανέβηκε και πίεσε, όμως η απώλεια του Ντε Μπρόινε (αποχώρησε στο 48΄ με πρόβλημα στον αστράγαλο) της στέρησε τον βασικό πόλο δημιουργίας. Ένα απελπιστικά άστοχο σουτ του Στέρλινγκ από το ύψος του πέναλτι στο 84΄ ήταν η μοναδική φορά που η ομάδα του Μάντσεστερ πλησίασε την ισοφάριση.

Ο τελικός της 15ης Μαϊου, απέναντι στο νικητή του αυριανού αγώνα Λέστερ-Σαουθάμπτον, θα είναι ο τέταρτος στα τελευταία πέντε χρόνια για την Τσέλσι και 15ος στην ιστορία της. Οι «μπλε» αφήνουν πίσω τους στη σχετική λίστα τη Λίβερπουλ και είναι μόνοι τρίτοι σε συμμετοχές σε τελικούς, πίσω από την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

