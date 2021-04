Life

Κηδεία Πρίγκιπα Φιλίππου: Το χειρόγραφο σημείωμα της Μέγκαν Μαρκλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "αντίο" της Μέγκαν Μαρκλ στον Πρίγκιπα Φίλιππο...

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 5 ώρα Ελλάδος η κηδεία του Πρίγκιπα Φιλίππου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη Παρασκευή σε ηλικία 99 ετών.

Αυτή που έλαμψε διά της απουσίας της από την τελετή, ήταν σίγουρα η Μέγκαν Μαρκλ, η οποία δεν συνόδεψε το Πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο, αφού βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Daily Mail, η Μέγκαν Μαρκλ τίμησε τον Δούκα του Εδιμβούργου με τον δικό της τρόπο...

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Περίπου 5.200 τόνοι εξωγήινης σκόνης πέφτουν στη Γη κάθε χρόνο

Δολοφονία Καραϊβάζ: προσεκτικά σχεδιασμένο το χτύπημα - άφαντη η μηχανή

Ελληνοτουρκική φιλία με φόντο ένα ελληνικό ζαχαροπλαστείο