Επαγγελματίες: Απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων

Τι προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, για τον Απρίλιο

Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων από επαγγελματίες και τον Απρίλιο, τη δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων και το 2021, την αναπροσαρμογή των εκπομπών CO2 για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, την παραχώρηση ακινήτων του ΥπΟικ στις Περιφέρειες, την αντιμετώπιση της υπόθεσης αποζημίωσης εργαζομένων επιχειρήσεων σε ειδική διαχείριση, αλλά και την αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω θεομηνιών, προβλέπει - μεταξύ άλλων - τροπολογία, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο "Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση". Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη, 21/04/2021.

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Απαλλάσσονται:

από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Απρίλιο του 2021 (ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο), οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του, από τα τέλη χαρτοσήμου, τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. Ποσά τελών χαρτοσήμου, πλέον της εισφοράς προς τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), που έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021 , κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού. Παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, για διάστημα ίσο με εκείνο για το οποίο βρίσκονται σε ισχύ τα προαναφερόμενα μέτρα στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

2. Προβλέπεται και για το έτος 2021 (ίσχυε ήδη για τα έτη 2018 - 2020):

-η κατ' εξαίρεση δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα ποσοστά τελών σε αναλογία με τους μήνες, για τους οποίους γίνεται η άρση ακινησίας, αντί της καταβολής του συνόλου των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, που κατά κανόνα ισχύει. Ορίζεται ότι διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό, ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, ή η υποχρέωση καταβολής κατ' αναλογία των τελών κυκλοφορίας, για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους και όχι το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση άρσης της αναγκαστικής ακινησίας οχήματος.

3.

Συμπληρώνονται/τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.2367/1953 (άρθρο 22), αναφορικά με τη θέση σε ακινησία επιβατικών οχημάτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.). Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα για τα ενάριθμα επιβατικά οχήματα και τις μοτοσυκλέτες Ι.Χ., τα οποία έχουν τεθεί σε ακινησία, να εκδίδεται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. - gov.gr), διάρκειας μέχρι τριών (3) ημερών κατ' έτος, μετά από την καταβολή του ειδικώς οριζόμενου παραβόλου, προκειμένου να είναι εφικτή η αλλαγή του τόπου φύλαξης του οχήματος. Αναπροσαρμόζονται οι πίνακες με τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο), που λειτουργούν ως συντελεστές για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.), από την 1η.1.2021 και εφεξής.

4.

Αναφορικά με το ιστορικό τέλος ταξινόμησης μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με άδεια κυκλοφορίας κράτους - μέλους της Ε.Ε., που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016, αντικαθίσταται ως προϋπόθεση η βεβαίωση τέλους ταξινόμησης από την κατάθεση ειδικής δήλωσης εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ενώπιον της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, δυνάμει του άρθρου 130 του Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001). Προβλέπεται ο επανυπολογισμός του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας κράτους - μέλους της Ε.Ε., που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016 και για τα οποία μέχρι την 18η Ιουλίου 2020, είχαν κατατεθεί η ειδική δήλωση της παρ.2 του άρθρου 130 του Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001) και αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 126 του ιδίου νόμου, σε περίπτωση απόρριψης, λόγω μη έγκαιρης βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης.

5.

Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρησης ακινήτων, τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, στις Περιφέρειες προς στέγαση των Υπηρεσιών των Περιφερειών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο δεκτικό μεταγραφής. Ανακαλείται η ως άνω παραχώρηση με όμοια απόφαση, σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης των ακινήτων για τον σκοπό της παραχώρησης καθώς και σε περίπτωση μη διατήρησης της υποχρέωσης στέγασης των ήδη υφισταμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Παρέχεται, επίσης, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση, ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων ποτών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 31.3.2021.

6.

Προβλέπεται ότι απαιτήσεις εργαζομένων για την καταβολή του συνόλου ή μέρους της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, οι οποίες έχουν γεννηθεί κατά την τελευταία διετία πριν από την υπαγωγή της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση (ν.4307/2014), προαφαιρούνται από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης και αποδίδονται στους δικαιούχους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ορίζεται ότι η άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που πλήττει την ικανοποίηση των πιστωτών, δεν αναστέλλει την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους. Οι εν λόγω προτεινόμενες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες ειδικής διαχείρισης.

7.

Με υ.α., μπορεί να αναστέλλεται, για έξι (6) μήνες με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης από την επέλευση της θεομηνίας, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης (ιδίως, πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών κ.λπ.), επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας πληγέντων φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και νομικών οντοτήτων. Αναστέλλονται, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, παρέχεται δε εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό, με υ.α. της σχετικής διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε συναφούς θέματος.

8.

Παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης, με υ.α., της συμμετοχής της χώρας μας στη δημιουργία Ταμείων ή Χρηματοδοτικών Μηχανισμών, που λειτουργούν εντός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.). Για τη συμμετοχή αυτή καταβάλλονται εισφορές ή συνδρομές σύμφωνα με τις Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας του 14.

9.

α. Τίθενται όροι για την έκδοση από την αρμόδια κτηματική υπηρεσία απόφασης έγκρισης για την απλή χρήση αιγιαλού κοινόχρηστης παραλίας και θάλασσας με σκοπό αποκλειστικά τη διέλευση και μεταφορά του εξοπλισμού έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Προβλέπονται μέτρα προστασίας (αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης κ.λπ.) που μπορεί να ληφθούν, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί με την απόφαση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού κοινόχρηστης παραλίας και θάλασσας, για τον ανωτέρω σκοπό.

β. Επανακαθορίζονται η σύνθεση και ο αριθμός των μελών [αυξάνονται κατά δύο (2), οριζόμενα σε επτά (7) από πέντε (5), που ισχύει σήμερα] της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού του άρθρου 3 του ν.2971/2001.

