Κοινωνία

Φωτιές σε σπίτια σε Αθήνα και Νέα Ερυθραία

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε, το βράδυ του Σαββάτου, σε μονοκατοικία, επί της οδού Ποπλίου στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Στις φλόγες παραδόθηκε και διώροφο σπίτι, επί της οδού Μικράς Ασίας στη Νέα Ερυθραία. Επιχειρουν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Τις δυνάμεις πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες.

