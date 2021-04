Κοινωνία

Τραγωδία: Νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακάβριο εύρημα μετά απο φωτιά σε διώροφο σπίτι στη Νέα Ερυθραία.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικός ήταν ο επίλογος φωτιάς που ξέσπασε σε διώροφο σπιτι στη Νέα Ερυθραία

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, από δυνάμεις πυρόσβεσης, μέσα στο σπίτι εντοπίσθηκε η σορός ενός άνδρα.

Διασώθηκαν με εγκαύματα, μέσα από τις φλόγες, οι ηλικιωμένοι γονείς του.?

Oi πυροσβέστες έθεσαν, τελικά, υπό έλεγχο την φωτιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Γαύδο: Απαντήσεις ζητάει η μητέρα της Κορίνας

“Σύλληψη” διαρρηκτών από... κάμερα περιπτέρου (βίντεο)

Κηδεία Πρίγκιπα Φιλίππου: Χάρι και Ουίλιαμ αποχώρησαν μαζί