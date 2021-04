Αθλητικά

Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα: Ο Μέσι σήκωσε το Κύπελλο (εικόνες)

Μέσι και Ντε Γιόνγκ οδήγησαν την “Μπάρτσα” σε μία θριαμβευτική επικράτηση και στο 31ο τρόπαιο “Copa del Rey” της Ιστορίας της.

Απόλυτη κυρίαρχος από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, η Μπαρτσελόνα θριάμβευσε στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 4-0 στο “Estadio de La Cartuja” με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Λιονέλ Μέσι και Φρένκι ντε Γιόνγκ και σήκωσε με εμφατικό τρόπο το 31ο τρόπαιό της “Copa del Rey”, επιστρέφοντας στους τίτλους έπειτα από δύο χρόνια.

Η “Μπάρτσα” έπαιξε σαν τη... γάτα με το ποντίκι τους Βάσκους, τους οποίους υποχρέωσε σε ρόλο κομπάρσου από την έναρξη του αγώνα, χάνοντας τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Μπουσκέτς βρήκε μέσα στην περιοχή τον Μέσι, αυτός “έσπασε” τη μπάλα στον Ντε Γιόνγκ, όμως το πλασέ του βγήκε στη “ρίζα” του δεξιού δοκαριού κι απομακρύνθηκε.

Στο 7’ ο Ντεστ δεν σημάδεψε καλά με το αριστερό μετά από ατομική προσπάθεια, ενώ στο 12’ η Αθλέτικ έχασε τη μοναδική καλή στιγμή της στον αγώνα, όταν από φάουλ του Μπερενγκέρ, ο Ίνιγο Μαρτίνεθ πρόλαβε να κάνει την προβολή, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Στο 17ο λεπτό η κατοχή της μπάλας ήταν στο 87%-13% υπέρ των Καταλανών που συνέχισαν να χάνουν ευκαιρίες, χωρίς όμως να βρουν δίκτυα στις 7 τελικές που δημιούργησαν στο πρώτο 45λεπτο (στο 84%-16% έκλεισε στο ημίχρονο η κατοχή).

Στο δεύτερο 45λεπτο, ωστόσο, η Μπαρτσελόνα βγήκε με διάθεση να “καθαρίσει” τον τελικό και το έκανε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, σημειώνοντας τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά!

Μετά την απίστευτη ευκαιρία του Μπουσκέτς στο 53’ (απέκρουσε ο Ουνάι Σιμόν), άρχισε να παίρνει... μπροστά η “μηχανή” της “Μπάρτσα”. Στο 60’ από πάσα του Μέσι στον Ντε Γιόνγκ, ο Ολλανδός βρήκε εξαιρετικά με χαμηλή σέντρα στην κίνηση στον Γκριεζμάν, ο οποίος έκανε από κοντά το 1-0.

Στο 63’ από σέντρα του Άλμπα, ο Ντε Γιόνγκ με κεφαλιά-ψαράκι έκανε το 2-0, ενώ στο 68’ από καταπληκτική ενέργεια του Μέσι, που άλλαξε τη μπάλα δύο φορές με τον Ολλανδό μέσο, η κατάληξη ήταν ένα εξαιρετικά “ζυγισμένο” πλασέ του Αργεντινού σούπερ σταρ, στη γωνία του ανήμπορου να αντιδράσει Ουνάι Σιμόν.

Στο 72’ ο Μέσι έκανε ακόμη πιο εντυπωσιακή τη νίκη της Μπαρτσελόνα, με πλασέ στη γωνία που δεν μπόρεσε να βγάλει ο γκολκίπερ της Αθλέτικ, έπειτα από σέντρα-διαβήτη του Ζόρντι Άλμπα, σημειώνοντας το 4-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

