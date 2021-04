Κόσμος

Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Περού

Στο ελικόπτερο που κατέπεσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αναγνώρισης εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών επέβαιναν 12 μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον πέντε περουβιανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι δύο κηρύχθηκαν αγνοούμενοι όταν ελικόπτερο κατέπεσε χθες Σάββατο, στη διάρκεια επιχείρησης σε περιοχή όπου παράγονται φύλλα κόκας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Το ελικόπτερο, «με 12 μέλη των ένοπλων δυνάμεων να επιβαίνουν σε αυτό», αντιμετώπισε «μηχανική βλάβη» και κατέπεσε «στα νερά του ποταμού Βιλκανότα» στη διάρκεια «επιχείρησης αναγνώρισης εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας του Περού σε ανακοίνωσή του. Άλλοι πέντε στρατιωτικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η περιοχή όπου έγινε το δυστύχημα, στην περιφέρεια Κούσκο, έχει το προσωνύμιο κοιλάδα της κόκας και τελεί υπό παρακολούθηση του στρατού από το 2006.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το Περού, μαζί με την Κολομβία και τη Βολιβία, συγκαταλέγεται στα κράτη όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή φύλλων κόκας, της πρώτης ύλης στη διαδικασία

