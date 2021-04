Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Το εργασιακό νομοσχέδιο δεν καταργεί το 8ωρο (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τα τρία ρεπό την εβδομάδα, τις υπερωρίες και την ψηφιακή κάρτα απασχόλησης.

Για το εργασιακό νομοσχέδιο και τις αλλαγές που θα φέρει, μίλησε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1. Τόνισε πως δεν καταργεί το 8ωρο και την πενθήμερη εργασία, ενώ προστατεύει τους εργαζόμενους από αυθαιρεσίες κακών εργοδοτών με την καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας απασχόλησης.

«Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων», είπε ο κ. Χατζηδάκης, αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της τηλεργασίας, μεριμνώντας για τους ντελιβεράδες και τους couriers, τους γονείς «που θέλουν να “συμφιλιώσουν” την επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή» και διευρύνοντας τις γονικές άδειες.

«Καθιερώνεται η ψηφιακή κάρτα απασχόλησης», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, ικανοποιώντας - όπως είπε - ένα αίτημα του εργατικού κινήματος, αφού προστατεύει τον εργαζόμενο από αυθαιρεσίες εργοδοτών (όπως π.χ. με τις υπερωρίες). «Θέλουμε ένα σύστημα πρωτοποριακό για ευρωπαϊκά δεδομένα», επεσήμανε.

Τόνισε πως το 8ωρο και η πενθήμερη εργασία κατοχυρώνεται από το εργατικό νομοσχέδιο, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να μπορεί να συμφωνήσει με τον εργοδότη να δουλέψει περισσότερες ώρες για να πάρει μεγαλύτερη άδεια ή παραπάνω ρεπό.

Ο κ. Χατζηδάκης έφερε ως παράδειγμα: Αντί να παίρνεις 4 εβδομάδες άδειας τον χρόνο, θα μπορείς να παίρνεις 5 ή 6. Ή να συμφωνείς να δουλεύεις 10 ώρες την ημέρα και να έχεις ρεπό την Παρασκευή. Συμπλήρωσε πως αυτό ισχύει στην πλειοψηφία των σύγχρονων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει τα ίδια χρήματα και παραπάνω χρόνο για τον ίδιο και την οικογένειά του, εξήγησε.

Χαρακτήρισε «τερατολογία» όσα λέγονται για σχετικά με τις απολύσεις και επεσήμανε πως διευρύνονται οι λόγοι για τους οποίους απαγορεύεται να απολυθεί κάποιος εργαζόμενος. «Μόνο με αίτημα του εργαζόμενου, μπορεί να γίνει διευθέτηση του χρόνου εργασίας», υπογράμμισε. Παράλληλα σημείωσε πως απαγορεύεται να απολυθεί κάποιος εάν το αφεντικό του πει να κάνει υπερωρίες και εκείνος αρνηθεί.

«Για πρώτη φορά», συνέχισε ο Υπουργός Εργασίας, «ρυθμίζουμε τα θέματα των γονικών αδειών με τόσο θαρραλέο τρόπο», αναφέροντας ως παράδειγμα πως οι πατέρες παίρνουν 14 ημέρες άδεια, ενώ τώρα έχουν δύο. Επίσης, ένας πατέρας δεν μπορεί να απολυθεί για έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Η γονική άδεια είναι επιδοτούμενη για δύο μήνες, τόσο για τη μητέρα όσο και για τον πατέρα.

Ρυθμίσεις φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο και για την τηλεργασία, όπου για παράδειγμα ο εργοδότης δεν μπορεί να ενοχλεί τον εργαζόμενο πέραν του ωραρίου του.

«Αυτό είναι το δήθεν αντεργατικό νομοσχέδιο; Τέτοια διαστρέβλωση;», διερωτήθηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στρέφοντας τα “βέλη” του κατά του ΣΥΡΙΖΑ για την κριτική του.

«Δεν καταλαβαίνω τι σόι ιδεοληψία είναι αυτή», συνέχισε. «Κάποιος εργαζόμενος να θέλει να δουλέψει 4 ημέρες την εβδομάδα και να μη μπορεί να κανονίσει την εργατική του ζωή όπως θέλει…».

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε πως το εργατικό νομοσχέδιο δεν έχει “κλείσει” και ότι «θα ισχύσουν φιλεργατικές ρυθμίσεις, τις οποίες διευρύνουμε με βάση όσα ισχύουν στην ΕΕ».

Όταν θα παρουσιαστεί, συνέχισε ο Υπουργός Εργασίας, «ξέρουμε πολύ καλά ότι όλη αυτή η κριτική, που θέλουν να μας παρουσιάσουν ως Κυβέρνηση που δεν νοιάζεται για τους εργαζόμενους, θα αποδειχθεί αστεία».

