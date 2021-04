Κοινωνία

Φονικό στη Μακρινίτσα: η συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρα των θυμάτων στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο δράστης δεν είχε το ακαταλόγιστο, δήλωσε κατηγορηματικά στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», η δικηγόρος της οικογένεια των θυμάτων.

Συντετριμμένη εμφανίστηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», η ΑΘ. Μαργαριτέλη Τσάπα, μητέρα των δυο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο φονικό στη Μακρινίτσα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η ίδια δεν θέλησε να αναφερθεί στο περιστατικό που την έχει συγκλονίσει, αλλά ευχαρίστησε τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας από την πρώτη στιγμή και τους στήριξε με κάθε τρόπο.

Η χαροκαμένη μάνα που θα κληθεί να μεγαλώσει πλέον και το εγγονάκι της ευχήθηκε καμιά άλλη μάνα στον κόσμο να μην βιώσει τέτοια τραγωδία.

Η δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων, Ανθούλα Ανάσογλου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, αναφέρθηκε στο περιστατικό και τόνισε κατηγορηματικά ότι ο δράστης δεν είχε το ακαταλόγιστο.

Χαρακτηριστική είναι η στιγμή μετά το διπλό φονικό, όταν απευθυνόμενος στη μάνα των δυο θυμάτων του, της είπε, «σε αφήνω να ζήσεις για να μεγαλώσεις το παιδί μου».

Συμπλήρωσε δε, πως ενώ ο δράστης είχε αρνηθεί τον Ιανουάριο να του παρασχεθεί ψυχιατρική βοήθεια, τώρα που βρίσκεται σε καθεστώς εγκλεισμού, οι δικηγόροι του ζητάνε να μπει σε ψυχιατρείο.

