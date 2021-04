Αθλητικά

NBA: οι “αρκούδες”… έφαγαν τα “ελάφια” παρά την καλή εμφάνιση του Αντετοκούνμπο

Ο Greek Freak άγγιξε το triple double σε 29 λεπτά συμμετοχής, στην τέταρτη συνεχόμενη εντός έδρας για το Μιλγουόκι.

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να άγγιξε το triple double σε 29 λεπτά συμμετοχής, δεν αποδείχθηκε όμως αρκετό στους Μπακς, αφού οι Γκρίζλις, ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν μέσα στο Μιλγουόκι, νικώντας με 128-115.

Ο Ελληνας σούπερ σταρ, MVP του πρωταθλήματος τις δύο τελευταίες σεζόν, σημείωσε 28 πόντους (10/18 δίποντα , 0/3 τρίποντα, 8/12 βολές), μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ. Αυτή ήταν τέταρτη σερί εντός έδρας ήττα για τα «ελάφια».

Εξαιρετικοί για την ομάδα του Μέμφις, ο Γκρέισον Άλεν κάνοντας ρεκόρ καριέρας με 26 πόντους, αλλά και ο Ντίλον Μπρουκς, που σημείωσε 21 πόντους στην έβδομη νίκη των Γκρίζλις στα δέκα τελευταία τους παιχνίδια.

