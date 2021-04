Κόσμος

Μεγάλος σεισμός στο Ιράν

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε περιοχή όπου βρίσκεται εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Σεισμική δόνηση 5,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, αλλά δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Μπαντάρ Γκοναβέχ στην επαρχία σήμερα το πρωί. Δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για ζημιές», μετάδωσε η κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 10 χιλιόμετρα.

