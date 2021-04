Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο κορονοϊού AstraZeneca: Νέο περιστατικό θρόμβωσης στον Καναδά

Οι Αρχές του Καναδά υπογραμμίζουν, πάντως, πως συνεχίζουν να θεωρούν ότι τα πλεονεκτήματα ξεπερνούν τους δυνητικούς κινδύνους.

Οι υγειονομικές Αρχές του Καναδά ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι εντόπισαν τη δεύτερη περίπτωση εμφάνισης σπάνιας θρόμβωσης στο αίμα και χαμηλών αιμοπεταλίων μετά τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca για τον κορονοϊό, τη χρήση του οποίου πάντως εξακολουθούν να συνιστούν.

Πρόκειται για πρόσωπο που ζει στην επαρχία Αλμπέρτα και έλαβε το εμβόλιο της AstraZeneca που παράγεται από Serum Institute of India, διευκρίνισαν. Στο πρόσωπο αυτό «χορηγήθηκε θεραπεία και αναρρώνει», διευκρίνισαν.

Η πρώτη περίπτωση ανακοινώθηκε την Τρίτη. Επρόκειτο για μια κάτοικο Κεμπέκ, που έχει λάβει το ίδιο εμβόλιο.

Οι σχηματισμοί θρόμβων στο αίμα μετά τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca «παραμένουν πολύ σπάνιοι» και οι Αρχές του Καναδά «συνεχίζουν να θεωρούν ότι τα πλεονεκτήματα των εμβολίων (...) για την προστασία έναντι της COVID-19 ξεπερνούν τους δυνητικούς κινδύνους», σημείωσαν. Ωστόσο θα συνεχίσουν «να παρακολουθούν στενά τη χρήση όλων των εμβολίων (...) και να αξιολογούν κάθε νέο πρόβλημα ασφάλειας» που εγείρει η αξιοποίησή τους, πρόσθεσαν.

Στα τέλη του Μαρτίου, η εθνική συμβουλευτική επιτροπή ανοσοποίησης είχε συστήσει στις επαρχίες να αναστείλουν την χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca στους πολίτες κάτω των 55 ετών, ωσότου να αξιολογηθεί ο κίνδυνος.

Έπειτα από την κατά γενική ομολογία αργή έναρξή της, η εκστρατεία ανοσοποίησης οδεύει να επιταχυνθεί στον Καναδά. Μέχρι χθες, το 23,3% του καναδικού πληθυσμού είχε λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο COVID-19 Tracker Canada.

Όμως ταυτόχρονα, η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τρίτο κύμα της πανδημίας, που ανάγκασε το τελευταίο διάστημα τις επαρχίες να επιβάλουν εκ νέου αυστηρά περιοριστικά μέτρα.

Το Οντάριο - που καταγράφει μέχρι εδώ τον μεγαλύτερο αριθμό μολύνσεων - ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι παρατείνει το lockdown ως τη 19η Μαΐου. Τα σύνορα ανάμεσα στο Κεμπέκ και στη Μανιτόμπα θα είναι κλειστά - δεν θα επιτρέπονται παρά μόνο οι απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις - από τη Δευτέρα.

Μέχρι χθες, ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στον Καναδά ανερχόταν σε 23.500 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 1,1 εκατ. και πλέον μολύνσεων από τον SARS-CoV-2.

