Οικονομία

Σταϊκούρας: Μετά το Πάσχα οι φορολογικές δηλώσεις

Ποιοι απαλλάσσονται από τα τεκμήρια. Αυξάνεται η έκπτωση για την εφάπαξ για την εφάπαξ καταβολή του φόρου.

Μετά το Πάσχα θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβληθούν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις και η καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 31η Ιουλίου.

Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι αυξάνεται στο 3% η έκπτωση για την καταβολή του φόρου έως τέλος Ιουλίου. Ενώ, όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέσα στον Αύγουστο δεν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμοι, αλλά θα πρέπει να καταβάλλουν διπλή δόση στο τέλος του μήνα (όπως και πέρυσι) και ο αριθμός των δόσεων θα είναι οκτώ.

Μιλώντας στο OPEN, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως συζητείται με τους Θεσμούς - και οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν αυτήν την εβδομάδα - το θέμα του “παγώματος” των τεκμηρίων διαβίωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Ειδικότερα, θα πρόκειται για:

Ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί

Εργαζόμενους που είναι σε αναστολή

Εργαζόμενους είναι στο πρόγραμμα “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”

Ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων έχουν “κουρευτεί” τα ενοίκια που εισπράττουν.

Εξετάζεται η μη προσμέτρηση των τεκμηρίων στον προσδιορισμό του φόρου, εφόσον όμως σε μια από τις δυο προηγούμενες χρονιές δεν είχαν φορολογηθεί με το σύστημα των τεκμηρίων.

Αναφορικά με το όριο του 30% των δαπανών μέσω ηλεκτρονικών αποδείξεων, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι θα αποφασιστεί (σε συνεννόηση με τους θεσμούς), πάλι για τις προαναφερθείσες κατηγορίες, μια λύση στην κατεύθυνση της “ελάφρυνσης”. Προσέθεσε δε, πως το 80% των φορολογουμένων έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ηλεκτρονικών αποδείξεων και δεν αντιμετωπίζει θέμα “πέναλτι” φόρου.

Τέλος, για την “Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7” ανέφερε ότι θα ισχύσει το κριτήριο μείωσης τζίρου για το 2020 που έχει ως στόχο την καλύτερη καταγραφή των πληττόμενων επιχειρήσεων, καθώς πολλές από τις αιτούμενες επιχειρήσεις έχουν μπει και σε προηγούμενους κύκλους «επιστρεπτέας προκαταβολής». Οι πληρωμές θα γίνουν στα τέλη του μηνός, ενώ, παράλληλα αυτήν την εβδομάδα θα γίνει μια ενισχυμένη πληρωμή για τις αποζημιώσεις Νοεμβρίου 2020- Ιανουαρίου 2021 και αυτές του Φεβρουαρίου- Μαρτίου 2021.

