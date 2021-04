Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς

Συνελήφθησαν 13 άτομα έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Στην εξάρθρωση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε παράνομες μεταφορές και προωθήσεις αλλοδαπών, εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και σε υπόθεση αρπαγής δύο αλλοδαπών, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Σε οργανωμένη επιχείρηση, που έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου σε τέσσερα σπίτια στον Εύοσμο την Μενεμένη και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν για την υπόθεση δεκατρείς 13 αλλοδαποί, ηλικίας από 19 έως 26 ετών, ως μέλη οργανωμένου κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και ο 20χρονος “εγκέφαλος” της οργάνωσης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, αρπαγή, εκβίαση, σωματικές βλάβες, επικίνδυνη οδήγηση, παράνομη προώθηση αλλοδαπών και μεταφορά, καθώς και για παράνομη κατοχή εγγράφων τρίτου προσώπου.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Μαρτίου έως και αρχές Απριλίου του τρέχοντος έτους, οι δράστες εμπλέκονται σε τρεις περιπτώσεις παράνομης προώθησης 22 αλλοδαπών και μεταφορά τους προς τα σύνορα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν σε παράπηγμα στην περιοχή του Δενδροποτάμου, δύο αλλοδαποί ηλικίας 16 και 21 ετών, που οι δράστες κρατούσαν χωρίς τη θέλησή τους, με τη χρήση σωματικής βίας, απειλών κατά της ζωής τους, ενώ παράλληλα απαιτούσαν εκβιαστικά από συγγενικά τους πρόσωπα την καταβολή χρηματικού ποσού, προκειμένου να τους απελευθερώσουν. Επιπρόσθετα, ο ένας από τους δύο αλλοδαπούς, κατήγγειλε απόπειρα βιασμού σε βάρος του από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρικά σίδερα - ξύλινα και πλαστικά κοντάρια, που χρησιμοποιούσαν οι δράστες σε βάρος των απαχθέντων, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, πλήθος εγγράφων τρίτων προσώπων, καθώς και 5 πολυτελή οχήματα μεγάλου κυβισμού, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να πραγματοποιούν τις παράνομες μεταφορές-προωθήσεις των αλλοδαπών με μεγάλη ταχύτητα.

