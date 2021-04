Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: η “εξομολόγηση” του Γιώργου Κατσαρού στον Νίκο Χατζηνικολάου (βίντεο)

Ο κορυφαίος συνθέτης και βιρτουόζος του σαξοφώνου, μίλησε για την σπουδαία καριέρα του και τη συνεργασία του με θρύλους του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχτηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Κατσαρό.

Ο σπουδαίος δεξιοτέχνης του σαξόφωνου και συνθέτης εξομολογήθηκε ποιος ανακάλυψε το ταλέντο του και θυμήθηκε κορυφαίες στιγμές από τις συνεργασίες του με τους θρύλους του ελληνικού τραγουδιού.

Επίσης, αφηγήθηκε ξεχωριστά στιγμιότυπα από την καριέρα του στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αποκάλυψε το μυστικό της μεγάλης επιτυχίας του «Ο Γιώργος είναι πονηρός».

