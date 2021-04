Life

Πίνατ: Ο αδέσποτος σκύλος που υιοθέτησε ο Μητσοτάκης (εικόνες)

Ο πρώτος… πρωθυπουργικός σκύλος εγκαταστάθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τον Πίνατ, το γλυκό και παιχνιδιάρικο σκυλάκι που γνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο καταφύγιο της Φιλοζωικής Ένωσης Ηλιούπολης, υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν τον διάλεξα εγώ, αλλά εκείνος», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην “Καθημερινή της Κυριακής”, αναφερόμενος στην πρώτη “γνωριμία” του με τον Πίνατ, που έγινε την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Αδέσποτων Ζώων: «Με το που πάτησα το πόδι μου, ήρθε περιχαρής να με υποδεχθεί. Αυτό ήταν!»

Ο Πίνατ έχει ήδη εξερευνήσει όλους τους χώρους του Μεγάρου Μαξίμου και προσαρμόζεται ταχύτατα στο νέο περιβάλλον του. Έχει ήδη κερδίσει την αγάπη όλων των εργαζόμενων ενώ ο ίδιος επιδεικνύει απλόχερα την τρυφερότητά του σε όλους.

Ο Πρωθυπουργός έχει άλλωστε προτρέψει τους πολίτες να υποδεχτούν στην οικογένειά τους αδέσποτα ζώα: «Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο», είπε κατά την επίσκεψή του στο καταφύγιο της Ηλιούπολης.

