Στέφανος Τσιτσιπάς: Έτοιμος για το τρόπαιο στο Μόντε Κάρλο

Η μεγάλη ώρα έφθασε για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος διεκδικεί το πρώτο τρόπαιο σε τουρνουά Masters 1000.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει σήμερα τον Αντρέι Ρούμπλεφ, στον τελικό του τουρνουά Rolex Monte-Carlo Masters, τρίτο συνολικά ATP Masters 1000, ελπίζοντας αυτή τη φορά να φτάσει στο τρόπαιο, μετά τις ήττες από τον Ράφαελ Ναδάλ (Καναδάς / 2018) και από τον Νόβακ Τζόκοβιτς (Μαδρίτη / 2019).

Έτσι κι αλλιώς θα είναι το δεύτερο συνεχόμενο ATP Masters 1000 event, που ένας νέος πρωταθλητής θα πανηγυρίσει το πρώτο του τρόπαιο σε αυτό το επίπεδο.

Αφού αμφότεροι άφησαν μια μεγάλη ευκαιρία να φύγουν νικητές από το Miami Open, το πρώτο ATP Masters 1000 χωρίς τους Ρότζερ Φέντερερ, Ραφαέλ Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς εδώ και 17 χρόνια, και οι δύο παίκτες έφτασαν στο πριγκιπάτο, ανυπόμονοι να σκαρφαλώσουν στην κορυφή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα της ATP.

Τσιτσιπάς και Ρούμπλεφ έκαναν εξαιρετικές εμφανίσεις στο Μαϊάμι, αλλά νικήθηκαν από τον Χούμπερτ Χούρκατς, στα προημιτελικά και ημιτελικά, αντίστοιχα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αυτή την εβδομάδα στο Μόντε Κάρλο, όπου ζει και προπονείται. Δεν έχασε ένα σετ, βγάζοντας χθες εκτός τελικού τον εκπληκτικό Βρετανό Ντάνιελ Εβανς.

«Αισθάνομαι καλά. Νιώθω ενέργεια. Έχω ακόμα άφθονη δύναμη και ενέργεια μέσα μου», είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. «Ήμουν σε θέση να κάνω όλους τους αγώνες μου σε δύο σετ, οπότε θα έλεγα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να παίζω με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να προσεγγίζω κάθε μεμονωμένο αγώνα με την ίδια ένταση και ενέργεια. Αυτό προφανώς συνέβαλε , ώστε να είμαι σε θέση να τερματίσω τους αγώνες σε δύο σετ, να μην πάω σε τρία σετ.»

Ο πέντε φορές τιτλούχος ATP Tour, Τσιτσιπάς, ψάχνει να σηκώσει το μεγαλύτερο τρόπαιο του, στο Μόντε Κάρλο, μετά το θρίαμβο του Nitto ATP Finals του 2019 στο The O2 του Λονδίνου. Μια νίκη θα ήταν επίσης ο πρώτος του τίτλος σε τουρνουά ATP 500, ATP Masters 1000 ή Grand Slam.

Αντίθετα, ο αντίπαλός του Ρούμπλεφ έχει κερδίσει 23 αγώνες και τέσσερις τίτλους στη σειρά σε αγώνες ΑΤΡ 500 από το 2020-21.

Προετοιμάζοντας τη σύγκρουσή του με τον Ρούμπλεφ, ο Τσιτσιπάς διαβεβαίωσε ότι δεν αισθάνεται καμία πρόσθετη πίεση. «Δεν υπάρχει έξτρα πίεση . Το θέμα είναι πόσο πραγματικά το θέλω. Αυτό δεν μου προσθέτει απαραίτητα πίεση. Είναι απλή αποφασιστικότητα, προθυμία να φτάσεις στην κορυφή για να πάρεις αυτό που θέλεις. Δεν μου αρέσει να το βλέπω ως πίεση. Δεν θα το αποκαλούσα έτσι», σημείωσε.

Ο Ρούμπλεφ φαίνεται να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στο Μόντε Κάρλο, που δεν έκανε στο Μαϊάμι και έχασε. «Έχασα στο Μαϊάμι,λόγω των συναισθημάτων μου», είπε ο Ρούμπλεφ μετά την χθεσινή του νίκη (6-3,7-5) με τον Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

Ο Ρώσος στο Μόντε Κάρλος, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη επί του Ναδάλ και μάλιστα στην αγαπημένη επιφάνεια του Ισπανού , με 6-4, 2-6, 6-2 και έχει το καλύτερο ρεκόρ αγώνων (24-4) ATP Tour το 2021. «Αυτήν την εβδομάδα φαίνεται ότι ελέγχω πραγματικά τα συναισθήματά μου πολύ καλά. Γι 'αυτό τα πηγαίνω καλά», εξήγησε ο Ρούμπλεφ. «Γι’ αυτό κέρδισα τον αγώνα με τον Ρόμπερτ όταν έχανα. Γι’ αυτό κέρδισα τον αγώνα με τον Ράφα όταν επέστρεψε στο δεύτερο σετ», προσέθεσε.

Ο Ρούμπλεφ θα αναμετρηθεί με τον - δύο φορές - φιναλίστ Masters 1000, Στέφανο Τσιτσιπά, για δεύτερη φορά το 2021. Το ζευγάρι έχει ήδη συναντηθεί έξι φορές στη σειρά ATP Head2Head (3-3), συμπεριλαμβανομένων τριών αγώνων πέρυσι και επίσης στο Παγκόσμιο Τουρνουά Τένις ABN AMRO του περασμένου μήνα στο Ρότερνταμ.

Στο χώμα έχουν βρεθεί δύο φορές (1-1), ο Ρούμπλεφ τον κέρδισε στον τελικό του Αμβούργου πέρυσι, ο Τσιτσιπάς στο Roland Garros.

