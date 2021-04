Πολιτική

Στην Αίγυπτο ο Νίκος Δένδιας

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών.

Σε θερμό κλίμα υποδέχτηκε τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Σάμεχ Σούκρι, σήμερα στο Κάιρο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σε μήνυμά του στο twitter, ο εκπρόσωπος Τύπου του αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών, Άχμεντ Χαφέζ, αναφέρει ότι η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε για να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις και ο συντονισμός των δύο πλευρών για διμερή και περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τονίζοντας τις μακροχρόνιες σχέσεις των δύο χωρών.

Ελλάδα και Τουρκία θα πρέπει να δουλέψουν από κοινού για τη σταδιακή βελτίωση των σχέσεών τους, όμως «δεν είναι δυνατόν να κρύψουμε κάτω από το χαλί τα ζητήματα στα οποία έχουμε διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση», αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “Καθημερινή της Κυριακής”, μετά την επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αλλά και τον Πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ακόμη ότι θέση της Ελλάδας είναι ότι «πρέπει να οριοθετήσουμε την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και κατ' επέκταση την υφαλοκρηπίδα με την Τουρκία τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πάντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Αυτό είναι και το μοναδικό ζήτημα το οποίο συζητούμε στις Διερευνητικές Επαφές. Και προσβλέπουμε στην 63η συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί στην Τουρκία».

