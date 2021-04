Κοινωνία

Lockdown - σχολές οδηγών: επαναλειτουργούν τη Δευτέρα

Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα που θα ισχύσουν, τόσο για τα μαθήματα όσο και για τις εξετάσεις.

Επαναλειτουργούν από αύριο Δευτέρα 19 Απριλίου όλες οι σχολές οδηγών με τη λήψη όλων των μέτρων προστασίας έναντι του κορονοϊού, τόσο για τη διενέργεια θεωρητικών όσο και πρακτικών μαθημάτων για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων.

Προηγήθηκε εισήγηση του υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, κατά την οποία εκτέθηκε η ανάγκη επαναλειτουργίας των σχολών οδήγησης με κανόνες τήρησης υγειονομικών μέτρων, δεδομένης της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος εξαιτίας της πολύμηνης αναστολής λειτουργίας.

Ειδικότερα, με βάση την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1558), προβλέπεται ότι επιτρέπεται η διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, καθώς και μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών, υπό τις εξής προϋποθέσεις τήρησης υγειονομικών μέτρων:

απολύμανσης, μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι,

υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους εμπλεκόμενους και

διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν το προγραμματισμένο μάθημα για τους εκπαιδευόμενους και τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εκπαιδευτές.

Επίσης, επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών λεωφορείων και φορτηγών συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης για την απόκτηση Π.Ε.Ι. και ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση για τους εκπαιδευόμενους, τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εξεταστές και τήρησης των ακολούθων στις αίθουσες εξέτασης:

Πλήρωση έως και με το πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητάς τους και με την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εξεταζόμενων στο χώρο.

Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των υποψηφίων.

Αερισμός για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.

Απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους καθώς και των θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.

Όσον αφορά στη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων όλων των κατηγοριών, πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Με ευθύνη του παριστάμενου εκπαιδευτή η μεταφορά των υποψηφίων από και προς τον χώρο της εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων και κανόνων περί μεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του κορονοϊού COVID-19.

Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση για τους υποψήφιους οδηγούς και διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εξεταστές.

Διενέργεια του ελέγχου των δικαιολογητικών και των ερωτήσεων εκτός του εκπαιδευτικού οχήματος.

Απολύμανση, μεταξύ διαδοχικών δοκιμασιών, των σημείων του εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.

Τέλος, όσον αφορά ειδικά στα δίκυκλα, ο υποψήφιος εξετάζεται φορώντας τον ατομικό εξοπλισμό και ρουχισμό του. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει εξοπλισμό, όπως επιαγκωνίδες ή επιγονατίδες, μπορεί να δανειστεί από τον εκπαιδευτή, ο οποίος οφείλει να τις απολυμαίνει πριν από κάθε χρήση.

