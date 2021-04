Πολιτική

Συνάντηση Δένδια - Σούκρι: Στο επίκεντρο η Ανατολική Μεσόγειος

Συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, στο Κάιρο.

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, στο Κάιρο, που διήρκησε μιάμιση ώρα.

Αμέσως μετά, ξεκίνησαν οι διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών, παρουσία των δύο υπουργών.

Καλωσορίζοντας τον Έλληνα υπουργό, ο κ. Σούκρι τόνισε και πάλι τη χαρά του που υποδέχεται τον ομόλογό του κ. Δένδια και την ελληνική αντιπροσωπεία, τονίζοντας τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και τις τριμερείς σχέσεις με την Κύπρο, και κάνοντας λόγο για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων αυτών.

«Οι σχέσεις αυτές αποτελούν ισχυρή απόδειξη των δεσμών που βασίζονται στη φιλία και τη συνεργασία των δύο χωρών, οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αξίες ζώντας στην ίδια περιοχή και αποσκοπούν στο κοινό όφελος», τόνισε ο Αιγύπτιος υπουργός.

Αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε:

«Είχα σήμερα μία ακόμη ευκαιρία να συναντηθώ εδώ στο Κάιρο με τον καλό μου φίλο, τον Αιγύπτιο υπουργό των Εξωτερικών, τον Σάμεχ Σούκρι και μετά να έχουμε μία συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών.

Συζητήσαμε για τα θέματα που αφορούν τις δύο χώρες, για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, για την κατάσταση στη Λιβύη και πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την ενδιάμεση κυβέρνηση της Λιβύης να οδηγηθεί γρήγορα σε εκλογές. Και μπορέσαμε και είχαμε και μία ευρύτερη συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Επίσης, διαβίβασα στο φίλο μου Σάμεχ Σούκρι την παράκληση του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη να διαβιβάσει στον Πρόεδρο Αλ Σίσι τους θερμούς χαιρετισμούς του».

