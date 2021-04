Κοινωνία

Συναγερμός για εξαφάνιση γυναίκας στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "Χαμόγελο του Παιδιού" ζητά τη βοήθεια του κόσμου για την ανέρευση της γυναίκας, που χάθηκε στις 13 Απριλίου.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 51χρονης γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, τα ίχνη της οποία χάθηκαν στις 13 Απριλίου 2021.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Πεχλιβανίδου Μαργαρίτας στις 18 Απριλίου 2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος συγγενικού της προσώπου καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Πεχλιβανίδου Μαργαρίτα έχει ύψος 1,65 μ., έχει 90 κιλά βάρος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε κόκκινα αθλητικά παπούτσια, μαύρο παντελόνι, γκρι σκούρα ζακέτα. Έφερε μαύρη τσάντα ώμου. Έχει τατουάζ στο λαιμό με σχήμα ένα αστέρι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple.

Ειδήσεις σήμερα:

Έρευνα: Τι συνδέει το περπάτημα με τον... κορονοϊό

Lockdown - σχολές οδηγών: επαναλειτουργούν τη Δευτέρα

Συνάντηση Δένδια - Σούκρι: Στο επίκεντρο η Ανατολική Μεσόγειος