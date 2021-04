Κοινωνία

Lockdown: Προβληματισμός για τα κορονοπάρτι στις πλατείες (εικόνες)

Εικόνες συνωστισμού, με εκατοντάδες συγκεντρωμένους σε κεντρικές πλατείες, καταγράφηκαν σε Κυψέλη, Περιστέρι, Ψυρρή, Κολωνάκι, αλλά και στην Πάτρα.

Προβληματισμό στην κυβέρνηση αλλά και στους λοιμωξιολόγους προκαλούν τα συνεχή φαινόμενα συνωστισμού σε πάρκα και πλατείες μόλις πέσει το φως της μέρας, την ώρα που η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας μας χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Για ακόμα ένα Σαββατόβραδο σε αρκετές περιοχές σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Αθήνα, Πάτρα αλλά και Βόλο, εκατοντάδες νέοι έδωσαν ραντεβού σε κεντρικά σημεία της πόλης τους και άρχισαν να χορεύουν στους ρυθμούς της μουσικής, κι ενώ καθημερινά πλέον ο αριθμός των διασωληνωμένων σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο.

Εικόνες συνωστισμού, με εκατοντάδες συγκεντρωμένους σε κεντρικές πλατείες, καταγράφηκαν σε Κυψέλη, Περιστέρι, Ψυρρή, ενώ στο Κολωνάκι χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να διαλυθούν οι συγκεντρωμένοι.

Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά άτομα κυρίως νεαρής ηλικίας υπό τις μουσικές επιλογές επαγγελματία dj διασκέδασαν αδιαφορώντας για τα μέτρα προστασίας. Μάλιστα ο κόσμος ήταν τόσο πολύς που οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι από τα αμάξια, ενώ ασθενοφόρο με ανοιχτούς φάρους αναγκάστηκε να κάνει όπισθεν και να βρει διαφορετικό δρόμο.

Η ίδια εικόνα και στο Περιστέρι… Παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας και το lockdown αρκετοί ήταν εκείνοι που μαζεύτηκαν στην πλατεία με ένα ποτό στο χέρι και υπό τους

Ρουτίνα αποτελούν πλέον οι εικόνες των νέων της Πάτρας που διασκεδάζουν με δυνατή μουσική και χωρίς μέτρα προστασίας κάθε βράδυ…

Πολίτες όμως συνωστίζονται και κατά τις πρωινές ώρες, με το κέντρο της Αθήνας να αποτελεί την πρώτη επιλογή των πολιτών για βόλτες και έρευνα αγορών, καθώς τα καταστήματα είναι κλειστά.

