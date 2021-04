Οικονομία

Self test: πρεμιέρα τη Δευτέρα για τους εργαζόμενους

Ποιοι θα πρέπει να προσέρχονται από αύριο στις εργασίες τους μόνο εάν έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. Αναλυτικά οι κλάδοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για τα self test των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η εφαρμογή του μέτρου την πρώτη εβδομάδα θα είναι πιλοτική.

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα προσέρχονται από αύριο στις εργασίες τους μόνο εάν έχουν αρνητικό αποτέλεσμα.

Στον ιδιωτικό τομέα τεστ θα πρέπει να κάνουν όσοι απασχολούνται σε λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών), στην εστίαση, στις μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές), στις υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, αλλά και σε υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.

Στον δημόσιο τομέα, καλούνται σε υποχρεωτικό έλεγχο με self test οι υπάλληλοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», οι απασχολούμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι».

Τα τεστ αυτοδιάγνωσης θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα και για όσους το αμελήσουν η “καμπάνα” θα είναι βαριά. Ο εργοδότης θα κληθεί να πληρώσει 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο στην περίπτωση που τον απασχολεί με θετικό τεστ και 500 ευρώ ανά εργαζόμενο εάν τον απασχολεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test.

Η πλατφόρμα ανοίγει αύριο το πρωί και οι εργαζόμενοι έχουν το περιθώριο να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ μέχρι την ερχόμενη Κυριακή.

