Νέα Σμύρνη: Την βίασε και την κούρεψε μπροστά σε κόσμο

Καταγγελία 25χρονης για βιασμό και κλοπή υπό την απειλή όπλου.

Τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια ενός 40χρονου κατήγγειλε πως βίωσε μια 25χρονη στη Νέα Σμύρνη, την οποία ο δράστης φέρεται να βίασε παρουσία τεσσάρων ατόμων, να της ξύρισε το κεφάλι και να της έκλεψε το κινητό τηλέφωνο και τα προσωπικά της έγγραφα.

Ο εφιάλτης για την καταγγέλλουσα ξεκίνησε, όταν ο αλλοδαπός την κάλεσε στο σπίτι του τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης. Λίγα λεπτά αργότερα ο άνδρας φέρεται ότι την ακινητοποίησε, τής έδεσε τα χέρια με πλαστικές χειροπέδες και παρουσία των τεσσάρων ατόμων να την βίασε.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πράξεις του καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος που έχει εγκατεστημένες στο σπίτι. Στην συνέχεια την ανάγκασε να κάνει μπάνιο, αφού την απείλησε με μπαστούνι του μπέιζμπολ και πιστόλι και της ξύρισε μέρος του τριχωτού της κεφαλής.

Ο 40χρονος, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών, της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο και τα προσωπικά της έγγραφα και την έδιωξε από το σπίτι. Στις 4 τα ξημερώματα η γυναίκα κατέφυγε στο τμήμα Ασφαλείας της Νέας Σμύρνης και άμεσα καταστρώθηκε σχέδιο για επέμβαση στο σπίτι.

Με την συνδρομή της ΟΠΚΕ και της δίωξης ναρκωτικών, οι άνδρες της ασφάλειας της Νέας Σμύρνης εισέβαλαν στο σπίτι στις 12 το μεσημέρι και εντόπισαν τον δράστη, μια γυναίκα που ήταν παρούσα, σύμφωνα με το θύμα στο βιασμό της και ένα άλλο άτομο.

Τον 40χρονο είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τα στελέχη της ασφάλειας της Νέας Σμύρνης, καθώς υπήρχαν πληροφορίες πως διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, ενώ στο παρελθόν είχε απελαθεί από τη χώρα και του είχε απαγορευτεί η είσοδος για 10 χρόνια.

