Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θριαμβευτής στο Μόντε Κάρλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε «1000άρι» τουρνουά της ATP!

Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε «1000άρι» τουρνουά της ATP πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κατακτώντας το Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε στον τελικό του Ρώσου Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 6-3, ολοκλήρωσε τους αγώνες του στο Πριγκιπάτο χωρίς να χάσει ούτε σετ και πήρε το τρόπαιο και 1.000 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο 23χρονος πρωταθλητής, μετά την ήττα από τον Ράφαελ Ναδάλ στο Rogers Cup 2018 και τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη Μαδρίτη το 2019, εκπλήρωσε έναν μεγάλο του στόχο με την κατάκτηση του πρώτου ATP 1000 στην καριέρα του.

Αυτός είναι ο 14ος τελικός για τον Τσιτσιπά στο ATP Tour, αλλά και ο 6ος και δεύτερος σημαντικότερος τίτλος του, μετά το ATP Finals το 2019.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε χθες εύκολα το εμπόδιο του Βρετανού, Ντάνιελ Εβανς, στο Court Rainier III, στον ημιτελικό του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο, και προκρίθηκε έτσι στον σημερινό τελικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Self test: πρεμιέρα τη Δευτέρα για τους εργαζόμενους

Lockdown: Προβληματισμός για τα κορονοπάρτι στις πλατείες (εικόνες)

Έφερναν ηρωίνη στην Ελλάδα μέσω του ποταμού Έβρου (εικόνα)