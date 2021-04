Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Άρης: “Βλέπουν” Ευρώπη οι “κίτρινοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νικηφόρα πέρασε από την Λεωφόρο η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

"Αγκαλιά" με την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις βρίσκεται από σήμερα ο Αρης που ψαλίδισε τα όνειρα του Παναθηναϊκού μετά την υπερπολύτιμη νίκη του μέσα στη Λεωφόρο (1-2). Η ομάδα της Θεσσαλονίκης γύρισε το ματς μέσα σε τρία λεπτά (62’ Μάνος, 65’ Ματέο Γκαρσία) και αφού προηγουμένως είχε αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μαουρίσιο (52’) ενόσω οι πράσινοι είχαν προηγηθεί με τον Σανκαρέ (31’).

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο 20λεπτο οι δύο ομάδες άρχισαν να βγάζουν περισσότερη ένταση στο παιχνίδι τους, με τον Άρη να χάνι την πρώτη ευκαιρία στο ματς. Στο 24’ ο Τζέγκο υποδέχθηκε τη μπάλα έξω απ’ την περιοχή μετά από πάσα του Μάνου και δοκίμασε ένα τεχνικό πλασέ, το οποίο έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια του Διούδη.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να γίνεται λίγο πιο πιεστικός πάνω στην μπάλα μετά το 25’ και στο 31’ πήρε κεφάλι στο σκορ με τον Σανκαρέ. Ο Μαουρίσιο ανέκτησε τη μπάλα λίγο πάνω απ’ τη μεσαία γραμμή, τη μοίρασε αριστερά στον Χουάνκαρ που έβγαλε μία υποδειγματική σέντρα στην «καρδιά» της άμυνας του Άρη και ο Σανκαρέ με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 42’ ο διαιτητής Τόχβερ έδειξε πέναλτι σε σπρώξιμο του Βέλεθ πάνω στον Ρόουζ μετά από φάουλ στον Μαντσίνι, το οποίο επιβεβαιώθηκε κι απ’ τους διαιτητές του VAR. Ένα λεπτό αργότερα ο Μάνος ανέλαβε την εκτέλεση, όμως σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Διούδη (που έπεσε σωστά προς την πορεία της μπάλας), χάνοντας τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει για τον Άρη.

Στο 49’ από λάθος του Βιγιαφάνιες, ο Μαντσίνι έπιασε δυνατό διαγώνιο σουτ, με τον Διούδη να αντιδράει εξαιρετικά, αποκρούοντας χαμηλά στη γωνία του, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Μπερτόλιο πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Τρία λεπτά αργότερα (52’), ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες μετά από αποβολή του Μαουρίσιο με δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα πάνω στον Σάσα, με τον Άρη να παίρνει αμέσως τα ηνία και να πιέζει ασφυκτικά τους «πράσινους», έχοντας παίκτη παραπάνω.

Το πρέσινγκ του Άρη επιβραβεύτηκε με δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά. Στο 62’ ο Μπερτόλιο πήγε να βγάλει κάθετη, κι ο Μολό στην προσπάθειά του να κόψει τη μπάλα την «έστρωσε» στον Μάνο, ο οποίος ισοφάρισε από κοντά. Τρία λεπτά αργότερα (65’) από σουτ του Σάκιτς, ο Διούδης απέκρουσε χωρίς να μπορέσει να μπλοκάρει τη μπάλα κι ο Ματέο Γκαρσία από κοντά έκανε το 1-2 για τον Άρη.

Στο 79’ από γύρισμα μέσα στη μικρή περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Μάνος έκανε πλασέ από κοντά, με τον Διούδη να διώχνει ενστικτωδώς,

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης, Μολό (69’ Ενκγμπακοτό), Νιάς, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Αλεξανδρόπουλος, Μαουρίσιο, Σανκαρέ (80’ Μπουζούκης), Αϊτόρ (58’ Σάντσες), Βιγιαφάνιες (69’ Καμπετσής), Μακέντα (80’ Καρλίτος).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σάκιτς, Ρόουζ, Δεληζήσης, Σούντγκρεν (58’ Γκανέα), Τζέγκο (58’ Ματίγια), Σάσα, Μαντσίνι, Μπερτόλιο (86’ Σίλβα), Ματέο Γκαρσία (90’+2’ Ιωάννου), Μάνος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θριαμβευτής στο Μόντε Κάρλο

Self test: πρεμιέρα τη Δευτέρα για τους εργαζόμενους

Tιμή ρεκόρ για βιντεοπαιχνίδι Super Mario Bros