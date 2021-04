Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού. Οι Περιφερειακές Ενότητες που προβληματίζουν. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξάνεται δραματικά, σε καθημερινή βάση, ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, ενώ μακραίνει και η λίστα των νεκρών από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας.

Από το σύνολο των 1.829 νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, που ανακοίνωσε την Κυριακή ο ΕΟΔΥ, τα επτά είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων τα τρία εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Οι νέες μολύνσεις στην Αττική έφθασαν το τελευταίο 24ωρο τις 917, ενώ στη Θεσσαλονίκη τις 225. Ανησυχία στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα ραντεβού για κορονοπάρτι από νέους γίνονται νέα καθημερινότητα. Προβληματισμό συνεχίζει να προκαλεί ο αριθμός των κρουσμάτων στην Αχαΐα, όπως και σε Ηράκλειο και Λάρισα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θριαμβευτής στο Μόντε Κάρλο

Self test: πρεμιέρα τη Δευτέρα για τους εργαζόμενους

Tιμή ρεκόρ για βιντεοπαιχνίδι Super Mario Bros