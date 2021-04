Life

Προσπαθείς αλλά δεν χάνεις βάρος; Δες τι μπορεί να φταίει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όχι δεν φταίει η ζυγαριά σου, αλλά κάποιες λάθος συνήθειες που ίσως ακολουθείς.

Ξεκίνησες δίαιτα μετά τις ατασθαλίες της καραντίνας και σκεφτόμενη πως πλησιάζει το καλοκαίρι, είσαι συνεπής στο πρόγραμμα του διατολόγου αλλά δε χάνεις γραμμάριο;

Ας δούμε για ποιους λόγους δε χάνουμε κιλά παρά την προσπάθεια που καταβάλλουμε:

Κάνεις γυμναστική με βάρη;

Εάν η δίαιτα γίνεται ταυτόχρονα με άσκηση και ειδικά γυμναστική με βάρη, είναι πολύ πιθανό η ζυγαριά να μην δείχνει την αντίστοιχη απώλεια βάρους.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Την βίασε και την κούρεψε μπροστά σε κόσμο

Σύλληψη διαρρήκτη στην... 38η διάρρηξη

Lockdown: Προβληματισμός για τα κορονοπάρτι στις πλατείες (εικόνες)