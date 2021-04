Life

Σοφία Μουτίδου: Είναι Fit και δεν το κρύβει, ποια γυμναστική προτιμά

Η ηθοποιός έχει χάσει αρκετά κιλά και η αλλαγή είναι παραπάνω από εμφανής.

Η Σοφία Μουτίδου το τελευταίο διάστημα έχει χάσει αρκετά κιλά, κάνοντας διατροφή αλλά και συγκεκριμένες ασκήσεις γυμναστικής.

Η ηθοποιός, έχει μια κόρη σε ηλικία δημοτικού η οποία και είναι η πρώτη της προτεραιότητα.

Θέλοντας λοιπόν να βελτιώσει την υγεία της για χάρη της κόρης της, ξεκίνησε να αθλείται.

