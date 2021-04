Life

“Η φωτογραφία της ζωής μου” με τρεις ξεχωριστές ιστορίες τη Δευτέρα (εικόνες)

Η Μαριάννα Τουμασάτου ξεφυλλίζει το φωτογραφικό άλμπουμ της Μαριάννας και του Χρήστου Αναγνωστόπουλου, της Θεοφανίας Παπαθωμά και του Γιάννη Σακαγιάννη.

Την Δευτέρα 19 Απριλίου στις 23:30 «Η φωτογραφία της ζωής μου» και η Μαριάννα Τουμασάτου, κάνουν μια βόλτα στο παρελθόν, μιλούν για το παρόν και εμπνέουν αισιοδοξία για το μέλλον. Με τη βοήθεια του φωτογράφου, Αλέξανδρου Μαραγκού και της ομάδας παραγωγής, η εκπομπή ξεφυλλίζει το φωτογραφικό άλμπουμ της Μαριάννας και του Χρήστου Αναγνωστόπουλου, της Θεοφανίας Παπαθωμά και του Γιάννη Σακαγιάννη.

Μαριάννα και Χρήστος Αναγνωστόπουλος. Ο Χρήστος γεννήθηκε στην Αθήνα. Η Μαριάννα στην Χίο. Ο Χρήστος τελείωσε Γυμναστική Ακαδημία, αλλά αποφάσισε να σπουδάσει και Ψυχολογία. Το 1972, στη σχολή Ψυχολογίας, γνώρισε την Μαριάννα. Έγιναν γρήγορα ζευγάρι, τον Μάρτιο του 1973 παντρεύτηκαν και τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Μετά από 40 μέρες η Μαριάννα έμεινε ξανά έγκυος και τον Νοέμβριο γεννήθηκε το δεύτερο παιδί τους.

Με μια σκηνή, έκαναν ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό με την παρέα τους. Το 1989 η Μαριάννα έμεινε και πάλι έγκυος. Δεν ήθελαν άλλο παιδί, αλλά τελικά αποφάσισαν να το κρατήσουν. Έτσι γεννήθηκε ο Γιώργος. Στον τοκετό υπήρξε μια επιπλοκή και χρειάστηκε να γίνει μετάγγιση αίματος. Μετά από 15 χρόνια ανακάλυψαν ότι από αυτή τη μετάγγιση η Μαριάννα κόλλησε ηπατίτιδα C. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια περιπέτεια υγείας, που κράτησε μέχρι το 2017.

Η Θεοφανία Παπαθωμά γεννήθηκε στην Γερμανία και 4 μηνών ήρθε με την οικογένειά της στις Σέρρες. Μεγάλωσε με τη γιαγιά της και είναι πολύ δεμένη με τα αδέρφια και τα ξαφέρφια της. Σπούδασε Νομική στην Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε να ασχολείται με το modeling και μετά ήρθε η υποκριτική. Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «Ψίθυροι Καρδιάς».

Ο Μανούσος Μανουσάκης ενθουσιάστηκε μαζί της και της έδωσε μετά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Άγγιγμα Ψυχής». Από εκεί έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό. Με τον Πασχάλη Τσαρούχα έγιναν ζευγάρι το 2005 και έμειναν μαζί για επτά χρόνια. Απέκτησαν έναν γιο, τον Αχιλλέα. Ήταν δύσκολη η απόφαση του διαζυγίου. Μετά γνώρισε τον Γρηγόρη Πετράκο, με τον οποίο απέκτησαν δύο κόρες και είναι μέχρι και σήμερα μαζί.

Ο Γιάννης Σακαγιάννης γεννήθηκε το 1953 στην Εύβοια. Ήταν ο μικρότερος από τα 4 παιδιά μιας αγροτικής οικογένειας. Το 1971 αποφάσισε να μπαρκάρει. Ταξίδεψε για 6 μήνες, αλλά δεν του άρεσε. Το 1976 μπήκε στην Ασφάλεια και το 1978 στην Τροχαία. Το 1979 τοποθετήθηκε στη διασταύρωση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, όπου έμεινε για 14 χρόνια. Το 1981 παντρεύτηκε την Δήμητρα. Το 1983 γεννήθηκε η κόρη τους και το 1987 ο γιος τους. Δυστυχώς δεν τους έβλεπε πολύ γιατί έλειπε πολλές ώρες λόγω δουλειάς.

Η διασταύρωση ήταν το δεύτερο σπίτι του. Εκεί έκαναν Ανάσταση με τις λαμπάδες, εκεί του είπαν, πολύ αργότερα, ότι η κόρη του γεννάει. Το 1993 μεταφέρθηκε στη διασταύρωση της Κόνωνος όπου παρέμεινε για άλλα 14 χρόνια μέχρι να συνταξιοδοτηθεί. Όλοι οι κάτοικοι του Πειραιά τον ήξεραν με το μικρό του όνομα. Είχε το προσωνύμιο «ο μουστάκιας» του Πειραιά και το χαρακτηριστικό του ήταν το πολύ δυνατό του σφύριγμα.

«Η φωτογραφία της ζωής μου» με τη Μαριάννα Τουμασάτου. Κάθε Δευτέρα στις 23:30.

