Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο διαμέρισμά του (εικόνες)

Ο θάνατός του αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Σοκάρει τη Θεσσαλονίκη ένα άγριο έγκλημα που καλούνται να διερευνήσουν οι Αρχές της πόλης.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε το πρωί νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στην περιοχή του Βαρδάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Τον άτυχο άνδρα αναζήτησε πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος και όταν διαπίστωσε ότι δεν έδινε σημεία ζωής, μετέβη στο διαμέρισμά του όπου και τον εντόπισε νεκρό.

Ο χώρος του στούντιο του πρώτου ορόφου εξετάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος οι οποίοι και συνέλεξαν στοιχεία που εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.





