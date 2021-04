Υγεία - Περιβάλλον

Self test: Έκπτωτη από τον διαγωνισμό η Swiss Med

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί κρίθηκε έκπτωτη η εταιρεία. Και κόντρα Χαρδαλιά - ΣΥΡΙΖΑ

Η εταιρεία Swiss Med κρίθηκε έκπτωτη από τον δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια των self-test, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής Παραλαβής, απορρίπτοντας αίτημα της εταιρείας για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Επίσης, ίδια απόφαση προβλέπει την κατάπτωση υπέρ του δημοσίου της εγγυητικής επιστολής ύψους 504.000 ευρώ που αφορούσε τη συμμετοχή της Swiss Med στον διαγωνισμό.

Σημειώνεται πως πριν από λίγες ημέρες η Swiss Med είχε ενημερώσει ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τη συμφωνία παράδοσης των τριών εκατομμυρίων τεστ που είχε συμφωνήσει και για αυτό είχε ζητήσει χρονική παράταση.

Ωστόσο -όπως υπογραμμίζεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής Παραλαβής- μεταξύ των όρων που περιλαμβάνονται στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επισημαίνεται ότι «η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις επτά (7) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης» και «λόγω του κατεπείγοντος, τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι διαθέσιμα, ώστε να μπορούν να παραδοθούν εντός της ως άνω προθεσμίας».

«Οι παραπάνω όροι έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον ανάδοχο με την υποβολή της προσφοράς του» και «συμπεριλήφθηκαν αυτούσια στο τελικό κείμενο της σύμβασης», αναφέρει η Επιτροπή και προσθέτει: «... στο πλαίσιο τόσο της παρούσας πρόσκλησης όσο και της συναφθείσας σύμβασης, αποκλείεται ρητώς η δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, κατά παρέκκλιση της σχετικής δυνατότητας που χορηγείται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Οι όροι αυτοί, οι οποίοι έγιναν ανεπιφύλακτα δεκτοί από τον ανάδοχο και ουδέποτε άλλοτε αμφισβητήθηκαν ρητώς από αυτόν, αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί στο παρόν στάδιο».

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο με τα self tests δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί

«Όσο και αν προσπαθούν ο κ. Μητσοτάκης και οι επιτελείς του, το σκάνδαλο με τα self tests δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας αλλά και στην κατασπατάληση δημοσίου χρήματος είναι τεράστιες».

Η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει ότι «μετά τις αποκαλύψεις, τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ και αφού το θέμα έφτασε πια στη Βουλή, η κυβέρνηση έσπευσε το βράδυ του Σαββάτου - σαν τον κλέφτη και πάλι - να κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία στην οποία επιχείρησε μέσα από ένα στημένο διαγωνισμό να δώσει 10 εκατ. ευρώ». Μια εταιρεία, συνεχίζει, «η οποία ιδρύθηκε λίγο καιρό πριν αυτός προκηρυχθεί, με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο και μόνα "προσόντα" τα χρέη και την "εμπειρία" των ιδιοκτητών της σε άσχετες δραστηριότητες».

«Φυσικά τα self tests ουδέποτε παραδόθηκαν όπως αναγκάστηκε να ομολογήσει η κυβέρνηση», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει δε ότι «όπως αποκαλύφθηκε χθες η εταιρεία αυτή, λίγο καιρό μετά την εξασφάλιση των 10 εκατ. πουλήθηκε σε άλλη εταιρεία με ανάλογα χαρακτηριστικά».

Χαρδαλιάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει οποιαδήποτε επαφή με την αλήθεια

Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υφυπουργού Νίκου Χαρδαλιά:

Η κυβέρνηση έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη Δημόσια Υγεία, προχώρησε με ταχύτητα, αλλά και πλήρη διαφάνεια, στη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια selftest, που θα επιτρέψουν να ανοίξει με ασφάλεια σειρά δραστηριοτήτων.

Εξαρχής ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε την προσπάθεια με αθλιότητες, fake news και τη γνωστή του μικροψυχία. Το ίδιο κάνει και τώρα που το συμπληρωματικό αυτό εργαλείο εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στη στρατηγική διαχείρισης της πανδημίας.

Στη διαδικασία τηρήθηκε απαρέγκλιτα η νομιμότητα. Έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε ότι η νομιμότητα τηρήθηκε απολύτως.

Αυτός ήταν και ο σκοπός της εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση που κάποιος εκ των αναδόχων δεν τηρούσε στο ακέραιο τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Διασφαλίστηκαν πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου και με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής το Δημόσιο ωφελήθηκε με ένα σημαντικό ποσό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα, αλλά επιβεβαιώνεται ότι έχει χάσει οποιαδήποτε επαφή με την αλήθεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: θρήνος για νεαρή γυναίκα στη Χαλκίδα

Reuters: Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν αμυντική συμφωνία

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: η σύλληψη του Δούκα και τα “καυτά” μυστικά (εικόνες)