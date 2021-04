Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Νίκη πρωτιάς για το “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Κάτας πέρασε νικηφόρα απο το PAOK Sports Arena

Ευκολότερα από ότι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το PAOK Sports Arena, αντιμετωπίζοντας τον μαχητικό ΠΑΟΚ. Κέρδισε με 74-68 , στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για τη 14η αγωνιστική της Basket League. Εφτασε, με αυτόν τον τρόπο, στις 7 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και χρειάζεται ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα για να «σφραγίσει» μαθηματικά την πρώτη θέση στη βαθμολογία για την κανονική διάρκεια της σεζόν. Το σύνολο του Οντετ Κάτας θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για το, επίσης εξ’ αναβολής, ματς, την Τρίτη (20/4), στο Ιβανώφειο, με τον Ηρακλή.

Δεύτερη ήττα στις οκτώ τελευταίες υποχρεώσεις του ήταν η σημερινή για τον «Δικέφαλο», ο οποίος είχε για πρώτη φορά μάχιμο στο παρκέ τον Απόστολο Ρούμογλου. Ο 17χρονος γκαρντ έκανε το ντεμπούτο το στην Α1 μετρώντας ένα εξάλεπτο συμμετοχής στην αναμέτρηση, ευστοχώντας, μάλιστα, στο τελευταίο σουτ (τρίποντο) του αγώνα, «γράφοντας» έτσι και τους πρώτους του πόντους στη μεγάλη κατηγορία. Επανέκαμψε , ακόμη, για τους «ασπρόμαυρους», μετά τον τραυματισμό του, που τον κράτησε αγωνιστικά παροπλισμένο από τα τέλη Μαρτίου, ο Γιώργος Τσαλμπούρης.



Ξεχώρισαν για τους νικητές οι Λευτέρης Μποχωρίδης (13π.), Σέλβιν Μακ (11π., 8 ασ., 5 ριμπ.), Μάριο Χεζόνια (11π.). Ο Ζερμέιν Λοβ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ (14π., 4 ριμπ., 2 ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 29-47, 47-63, 68-74

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 5-0 , με την έναρξη της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να «απαντά» , με επιθετική πολυφωνία και με επιμέρους 15-2 να αποκτά «αέρα» 8 πόντων στο 4’ (7-15). Διαφορά που είχε συνεχώς αυξητικές τάσεις (8’ 9-22, 11’ 12-28) και έφτασε στο +21 στο 14’ (17-38).

Ο «Δικέφαλος» πλησίασε στους 14 πόντους (28-42) , 1’30’’ πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου, μείωσε στους 13 πόντους στο 26’ (39-52), ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, με σερί 11-2 ξέφυγε στο 29’ με +22 (41-63), θεμελιώνοντας, επί της ουσίας, τη νίκη του.

Ο ΠΑΟΚ , κυρίως, λόγω της χαλαρότητας των «πράσινων» αντεπιτέθηκε στην τελευταία περίοδο, με συνέπεια να τελειώσει το ματς ρίχνοντας τη διαφορά στους 6 πόντους.

*Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα στη μνήμη του Νίκου Ρασκόπουλου, επί 18 χρόνια υπαλλήλου του PAOK Sports Arena, αλλά και του Νίκου Ζελομοσίδη, άλλοτε μέλους διοικήσεων της ΠΑΕ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο πρώτος απεβίωσε προ ημερών και ο δεύτερος σήμερα.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Μπιτς, Κονάτε 2, Λοβ 14 (1), Γκρίφιν 11 (1), Τσαλμπούρης 5 (1), Μαργαρίτης 5, Κακλαμανάκης 5, Ρούμογλου 3 (1), Καμπερίδης 3 (1), Παπαντωνίου , Κάρτερ 12 (3), Τέρνερ 8 (2)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Οντετ Κάτας): Μακ 11 (3), Παπαγιάννης 9, Μποχωρίδης 13 (4), Ογκαστ 4, Παπαπέτρου 4, Χεζόνια 11 (2), Δίπλαρος 2, Κασελάκης, Βουγιούκας 2, Γουάιτ 10 (1), Μπέντιλ 2, Σαντ-Ρος 6 (2)