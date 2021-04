Παράξενα

Ξύλινα σπιτάκια για αδέσποτα κατασκευάζουν κρατούμενοι φυλακών

Η κάμερα του ΑΝΤ1 μπήκε στις φυλακές Κορυδαλλού και κατέγραψε την συγκινητική πρωτοβουλία κρατουμένων

Ξύλινα σπιτάκια για αδέσποτα κατασκευάζουν κρατούμενοι τριών φυλακών.

H κάμερα του Αντ1 βρέθηκε στις φυλακές του Κορυδαλλού και μίλησε με τρόφιμους που δημιουργούν σπιτάκια για σκύλους: «Εμείς τα φτιάχνουμε για φιλοζωικό σκοπό, για καλό σκοπό, έχουμε βάλει την αγάπη μας πάνω σε αυτό, για να βγει και ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαστε 5 άτομα που τα φτιάχνουμε, κάνουμε μια προεργασία αρχικά και μετά πάει μια μέρα.»

Όπως λένε οι κρατούμενοι πέρα από την ευχαρίστηση του να προσφέρουν, η δραστηριότητα αυτή τους βοηθάει και να ξεχνιούνται: «Όχι μόνο προσφέρω, είναι για μένα κάτι που ασχολούμαι, ξεφεύγεις. Από την στιγμή που μας έγινε η πρόταση έγινε δεκτή.»

Η διευθύντρια των φυλακών Κορυδαλλού τονίζει πως οι κρατούμενοι έχουν αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία

«Είναι πάρα πολύ καλό αυτό για τους κρατουμένους, διότι ετοιμάζονται, είναι εποικοδομητική και η ζωή τους εδώ μέσα και η δράση τους και θα είναι έτοιμοι αυτοί οι άνθρωποι να ενταχτούν στην κοινωνία πιο εύκολα», τονίζει η Μαρία Στέφη

Η δράση αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου με την Πανελλήνια Φιλοζωϊκή Ομοσπονδία και την "Συμμαχία για την Ελλάδα". Ήδη τα πρώτα 10 σκυλόσπιτα παραδόθηκαν σε καταφύγια ζώων.

