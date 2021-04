Life

Κηδεία Πρίγκιπα Φιλίππου: Το παρασκήνιο της συνάντησης Ουίλιαμ - Χάρι

Πέρασε περισσότερο από ένας χρόνος από την τελευταία τους κοινή εμφάνιση.

Μετά την κηδεία του Δούκα του Ενδιμβούργου, Φίλιππου, οι πρίγκιπες William και Harry χθες φάνηκαν να σηματοδοτούν μια, ίσως προσωρινή, γεφύρωση στις παγωμένες σχέσεις τους, καθώς συνομιλούσαν κατά την αποχώρησή τους από το ναό.

Δεν έχει περάσει, εξάλλου, πολύς καιρός από την επίμαχη συνέντευξη των Harry και Kate στην Oprah Winfrey, η οποία λέγεται ότι άφησε τον William γεμάτο με οργή.

Παρ ‘όλα αυτά, αυτός και ο Harry φαινόντουσαν χαλαροί καθώς περπατούσαν σε μικρή απόσταση από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου πίσω στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

