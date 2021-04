Life

“Στα μαχαίρια” με τον Ντάνιελ Κρέγκ οι... Σπέτσες

Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν στο νησί του Σαρωνικού τα γυρίσματα της τανίας του χολιγουντιανού σταρ

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός Ντάνιελ Κρέγκ, ή ως ευρέως γνωστός πράκτορας 007, ετοιμάζει την επόμενη αποστολή του, που άλλου, στην Ελλάδα, και μάλιστα στις Σπέτσες .

Εκεί το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα για την ταινία “Στα Μαχαίρια”.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού στο νησί περιμένουν πώς και πώς την άφιξη του ηθοποιού και του συνεργείου, καθώς όπως λένε θα τους φέρει πολλά οφέλη.

Η ταινία. που η παραγωγή της αγγίζει τα 400 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να σπάσει τα ταμεία. έχει πάρει το «ναι» από το Δημοτικό συμβούλιο των Σπετσών ώστε να χρησιμοποιηθεί η κεντρική πλατεία στα γυρίσματα.

Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου.

